﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Hedland limanından yapılan demir cevheri ihracatı Kasım ayında aylık %4,2 düştü

Çarşamba, 03 Ocak 2024 09:33:24 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Hedland liman idaresinden yapılan açıklamaya göre, Avustralya’nın Hedland limanından yapılan demir cevheri sevkiyatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında aylık %4,2 ve yıllık %5,6 düşüşle 44.940.600 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Hedland limanından Çin’e yapılan demir cevheri sevkiyatı Ekim ayına kıyasla %4,2 ve 2022 yılının Kasım ayına kıyasla %8,5 düşüşle 37,9 milyon mt seviyesinde gerçekleşirken, Çin’i, 3,6 milyon mt ile Güney Kore ve 1,6 milyon mt ile Japonya takip etti.   

Hedland limanı, Batı Avustralya’nın demir cevheri bakımından zengin bölgesi olan Pilbara’da BHP Billiton, Atlas Iron ve Fortescue Metals Group madenlerinden yapılan sevkiyatlarda kullanılıyor.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Avustralya Okyanusya İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Ukraynalı Sukha Balka yeniden devreye aldığı Frunze madeninde 2023’te 931.000 mt demir cevheri üretti

04 Oca | Çelik Haberler

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 4 Ocak 2024

04 Oca | Uzun Ürünler ve Kütük

CSN maden biriminin satılacağına yönelik haberleri reddetti

04 Oca | Çelik Haberler

Büyük Göller bölgesinde demir cevheri sevkiyatı Aralık ayında %19,8 arttı

04 Oca | Çelik Haberler

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 3 Ocak 2024

03 Oca | Hurda ve Hammadde

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 3 Ocak 2024

03 Oca | Uzun Ürünler ve Kütük

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları hafifçe arttı

03 Oca | Hurda ve Hammadde

El Mutun’un demir cevheri ihracatı 2023 yılında düştü

03 Oca | Çelik Haberler

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 2 Ocak 2024

02 Oca | Hurda ve Hammadde

Hint NMDC Limited parça cevher ve toz cevher fiyatlarını yükseltti

02 Oca | Hurda ve Hammadde