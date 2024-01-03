Hedland limanından yapılan demir cevheri ihracatı Kasım ayında aylık %4,2 düştü

Çarşamba, 03 Ocak 2024 09:33:24 (GMT+3) | İstanbul

Hedland liman idaresinden yapılan açıklamaya göre, Avustralya’nın Hedland limanından yapılan demir cevheri sevkiyatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında aylık %4,2 ve yıllık %5,6 düşüşle 44.940.600 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Hedland limanından Çin’e yapılan demir cevheri sevkiyatı Ekim ayına kıyasla %4,2 ve 2022 yılının Kasım ayına kıyasla %8,5 düşüşle 37,9 milyon mt seviyesinde gerçekleşirken, Çin’i, 3,6 milyon mt ile Güney Kore ve 1,6 milyon mt ile Japonya takip etti.

Hedland limanı, Batı Avustralya’nın demir cevheri bakımından zengin bölgesi olan Pilbara’da BHP Billiton, Atlas Iron ve Fortescue Metals Group madenlerinden yapılan sevkiyatlarda kullanılıyor.