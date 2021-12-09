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Hedland limanından yapılan demir cevheri ihracatı Kasım ayında %7,1 düştü

Perşembe, 09 Aralık 2021 11:37:03 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Hedland liman idaresi tarafından yapılan açıklamaya göre, Avustralya’nın Hedland limanından yapılan demir cevheri sevkiyatı bu yılın Kasım ayında, Ekim ayına kıyasla %7,1 düşüş ve 2020 yılının Kasım ayına kıyasla %4,2 artışla 43,39 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda, Hedland limanından Çin’e yapılan demir cevheri sevkiyatı aylık %6,7 düşüş ve yıllık %5,9 artışla 36,48 milyon mt seviyesinde gerçekleşirken, Çin’i, 3,68 milyon mt ile Güney Kore ve 1,67 milyon mt ile Japonya takip etti.

Hedland limanı, Batı Avustralya'nın demir cevheri zengini bölgesi olan Pilbara'da BHP Billiton, Atlas Iron ve Fortescue Metals Group madenlerinden yapılan sevkiyatlarda kullanılıyor.


Etiketler: hammaddeler  Avustralya  demir cevheri  Okyanusya  |  benzer haberler »


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