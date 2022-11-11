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Hedland limanından yapılan demir cevheri ihracatı Ekim ayında aylık %2 arttı

Cuma, 11 Kasım 2022 10:40:10 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Hedland liman idaresinden yapılan açıklamaya göre, Avustralya’nın Hedland limanından yapılan demir cevheri sevkiyatı bu yılın Ekim ayında, bir önceki aya kıyasla %2 ve geçtiğimiz yılın Ekim ayına kıyasla %0,4 artışla 46,90 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Hedland limanından Çin’e yapılan demir cevheri sevkiyatı Eylül ayına kıyasla %6,1 ve bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %7,7 artışla 42,12 milyon mt seviyesinde gerçekleşirken, Çin’i, 2,60 milyon mt ile Güney Kore ve 870.422 mt ile Japonya takip etti.

Hedland limanı, Batı Avustralya'nın demir cevheri zengini bölgesi olan Pilbara'da BHP Billiton, Atlas Iron ve Fortescue Metals Group madenlerinden yapılan sevkiyatlarda kullanılıyor.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Avustralya Okyanusya İth/ihr İstatistikleri 

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