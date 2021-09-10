Hedland limanından yapılan demir cevheri ihracatı Ağustos ayında %0,8 düştü

Cuma, 10 Eylül 2021 10:19:35 (GMT+3) | İstanbul

Hedland liman idaresi tarafından yapılan açıklamaya göre, Avustralya’nın Hedland limanından yapılan demir cevheri sevkiyatı bu yılın Ağustos ayında, Temmuz ayına kıyasla %0,8 ve 2020 yılının Ağustos ayına kıyasla %4,6 düşüşle 43,92 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda, Hedland limanından Çin’e yapılan demir cevheri sevkiyatı aylık %6,9 ve yıllık %10,5 düşüşle 35,91 milyon mt seviyesinde gerçekleşirken, Çin’i, 3,55 milyon mt ile Güney Kore ve 2,80 milyon mt ile Japonya takip etti.

Hedland limanı, Batı Avustralya'nın demir cevheri zengini bölgesi olan Pilbara'da BHP Billiton, Atlas Iron ve Fortescue Metals Group madenlerinden yapılan sevkiyatlarda kullanılıyor.