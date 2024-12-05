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Hebei eyaleti çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi Kasım ayında %44,5’e geriledi

Perşembe, 05 Aralık 2024 13:43:34 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Hebei Eyaleti Metalürji Sanayi Birliği (MIA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Çin’in Hebei eyaletinde çelik sektörüne ilişkin satın alma yöneticileri endeksi bu yılın Kasım ayında aylık 6,2 puan düşüşle %44,5 seviyesine geriledi. Çin Çelik Lojistik Komitesi’nin yaptığı açıklamada, Çin’in tamamında çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksinin ise aylık 4 puan düşüşle %50,6 seviyesinde kaydedildiği belirtildi.

Söz konusu ayda Hebei eyaletinin çelik sektörü yeni sipariş endeksi aylık 9,8 puan artışla %43,9 seviyesinde yer aldı.

Kasım ayında yeni ihracat siparişleri endeksi ise 9,5 puan düşüşle %42,9 seviyesinde kaydedildi.

Aynı ayda Hebei eyaletinin çelik sektörü üretim endeksi aylık 10,8 puan düşüşle %42,9 oldu.

Ayrıca aynı ayda Hebei eyaletinin nihai mamul stok endeksi aylık 12,8 puan artışla %55,1 seviyesinde kaydedilirken, Kasım ayında hammadde stok endeksi ise 3,6 puan artışla %44,1 seviyesine çıktı.

Öte yandan, fabrika çıkışlı bazlı nihai mamul fiyat endeksi aylık 31,7 puan düşüşle %26,8 seviyesine, hammadde alım fiyatları endeksi ise 19 puan düşüşle %44,1 seviyesine geriledi.

Ölü sezon olduğu için Aralık ayında Hebei eyaletindeki çelik fiyatlarının zayıf talebe bağlı olarak giderek düşmesi bekleniyor. Ancak çevre koruma önlemleri nedeniyle yapılan üretim duruşları ve nispeten yüksek hammadde fiyatları nihai mamul fiyatları bir ölçüde destekleyecek.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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