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Hebei eyaleti çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi Eylül ayında %45,7’ye çıktı

Çarşamba, 09 Ekim 2024 09:37:21 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Hebei Eyaleti Metalürji Sanayi Birliği (MIA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Çin’in Hebei eyaletinde çelik sektörüne ilişkin satın alma yöneticileri endeksi bu yılın Eylül ayında aylık 11,3 puan artışla %45,7 seviyesine yükseldi. Çin Çelik Lojistik Komitesi’nin yaptığı açıklamada, Çin’in tamamında çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksinin ise aylık 8,6 puan artışla %49 seviyesinde kaydedildiği belirtildi.

Söz konusu ayda Hebei eyaletinin çelik sektörü yeni sipariş endeksi aylık 15,9 puan artışla %41,5 seviyesinde yer aldı. Ölü sezonun sona ermesi ve Çin’in birkaç teşvik programı açıklaması eyaletin çelik sektörünün verdiği yeni siparişlerin artmasını sağladı.

Eylül ayında yeni ihracat siparişleri endeksi ise 0,1 puan artışla %52,3 seviyesinde kaydedildi. Dış piyasalara verilen faiz oranlarının düşürülmesi ve ihracatın canlanması bekleniyor.

Aynı ayda Hebei eyaletinin çelik sektörü üretim endeksi aylık 21,4 puan artışla %50 oldu. Çelik üreticileri kâr marjları yükseldiği iT_REPLACE1 kapasite kullanım oranlarını artırdı.

Ayrıca aynı ayda Hebei eyaletinin nihai mamul stok endeksi aylık 19,2 puan düşüşle %37,2 seviyesinde kaydedilirken Eylül ayında hammadde stok endeksi ise 9,6 puan artışla %42,9 seviyesine çıktı.

Demir cevheri, yarı mamul ve hurda gibi hammadde fiyatlarının artmasıyla hammadde alım fiyatları endeksi ise 16,7 puan artışla %27,4 oldu.

Ekim ayında teşvikler sayesinde yaşanan canlanmaya bağlı olarak Hebei eyaletinde çelik fiyatlarının yukarı yönlü hareket etmesi bekleniyor.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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