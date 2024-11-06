 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Hebei eyaleti...

Hebei eyaleti çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi Ekim ayında %50,7’ye çıktı

Çarşamba, 06 Kasım 2024 09:43:02 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Hebei Eyaleti Metalürji Sanayi Birliği (MIA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Çin’in Hebei eyaletinde çelik sektörüne ilişkin satın alma yöneticileri endeksi bu yılın Ekim ayında aylık 5 puan artışla %50,7 seviyesine yükseldi. Çin Çelik Lojistik Komitesi’nin yaptığı açıklamada, Çin’in tamamında çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksinin ise aylık 5,6 puan artışla %54,6 seviyesinde kaydedildiği belirtildi.

Söz konusu ayda Hebei eyaletinin çelik sektörü yeni sipariş endeksi aylık 12,2 puan artışla %53,7 seviyesinde yer aldı.

Ekim ayında yeni ihracat siparişleri endeksi ise 0,1 puan artışla %52,4 seviyesinde kaydedildi.

Aynı ayda Hebei eyaletinin çelik sektörü üretim endeksi aylık 3,7 puan artışla %53,7 oldu. Nihai mamul fiyatlarının toparlanması kapasite kullanım oranlarının yükselmesine yol açtı.

Ayrıca aynı ayda Hebei eyaletinin nihai mamul stok endeksi aylık 19,2 puan düşüşle %37,2 seviyesinde kaydedilirken Ekim ayında hammadde stok endeksi ise 2,4 puan düşüşle %40,5 seviyesine geriledi.

Demir cevheri, kok ve hurda gibi hammadde fiyatlarının artmasıyla hammadde alım fiyatları endeksi ise 35,7 puan artışla %63,1 oldu.

Kasım ayında ölü sezona bağlı olarak çelik fiyatlarının düşmesi bekleniyor.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Çin’de yerel hurda fiyatları hafifçe düştü, görünüm değişmedi

06 Kas | Hurda ve Hammadde

Danieli Çin merkezli Shougang için düşük emisyonlu elektrik ark ocağı kuracak

06 Kas | Çelik Haberler

Hunan Valin Steel’in yüksek kaliteli sacına talep yatay

06 Kas | Çelik Haberler

Çinli sıcak rulo sac ihracatçıları teşviklerin artırılacağı beklentisiyle fiyatlarını bir miktar yükseltti

05 Kas | Yassı Ürünler ve Slab

Çin çıkışlı paslanmaz çelik fiyatları yatay, iç piyasada düşüş gözlendi

05 Kas | Yassı Ürünler ve Slab

China Oriental Group ve ArcelorMittal Çin’de iki yassı mamul tesisi kuracak

05 Kas | Çelik Haberler

Çin’de temel nihai mamul stokları Ekim sonunda %4,2 düştü

05 Kas | Çelik Haberler

Çin yerel piyasalarında silikomangan fiyatları - 45. Hafta, 2024

04 Kas | Hurda ve Hammadde

Çin çıkışlı levha fiyatları daha da gevşedi

04 Kas | Yassı Ürünler ve Slab

Çin’de yerel krom cevheri ve ferrokrom fiyatları - 44. Hafta, 2024

01 Kas | Hurda ve Hammadde





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis