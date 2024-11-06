Hebei eyaleti çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi Ekim ayında %50,7’ye çıktı

Hebei Eyaleti Metalürji Sanayi Birliği (MIA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Çin’in Hebei eyaletinde çelik sektörüne ilişkin satın alma yöneticileri endeksi bu yılın Ekim ayında aylık 5 puan artışla %50,7 seviyesine yükseldi. Çin Çelik Lojistik Komitesi’nin yaptığı açıklamada, Çin’in tamamında çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksinin ise aylık 5,6 puan artışla %54,6 seviyesinde kaydedildiği belirtildi.

Söz konusu ayda Hebei eyaletinin çelik sektörü yeni sipariş endeksi aylık 12,2 puan artışla %53,7 seviyesinde yer aldı.

Ekim ayında yeni ihracat siparişleri endeksi ise 0,1 puan artışla %52,4 seviyesinde kaydedildi.

Aynı ayda Hebei eyaletinin çelik sektörü üretim endeksi aylık 3,7 puan artışla %53,7 oldu. Nihai mamul fiyatlarının toparlanması kapasite kullanım oranlarının yükselmesine yol açtı.

Ayrıca aynı ayda Hebei eyaletinin nihai mamul stok endeksi aylık 19,2 puan düşüşle %37,2 seviyesinde kaydedilirken Ekim ayında hammadde stok endeksi ise 2,4 puan düşüşle %40,5 seviyesine geriledi.

Demir cevheri, kok ve hurda gibi hammadde fiyatlarının artmasıyla hammadde alım fiyatları endeksi ise 35,7 puan artışla %63,1 oldu.

Kasım ayında ölü sezona bağlı olarak çelik fiyatlarının düşmesi bekleniyor.