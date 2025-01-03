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Hebei eyaleti çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi Aralık ayında %42,7’ye geriledi

Cuma, 03 Ocak 2025 09:55:12 (GMT+3)   |   Şanghay

Hebei Eyaleti Metalürji Sanayi Birliği (MIA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Çin’in Hebei eyaletinde çelik sektörüne ilişkin satın alma yöneticileri endeksi Aralık ayında aylık 1,8 puan düşüşle %42,7 seviyesine geriledi. Çin Çelik Lojistik Komitesi’nin yaptığı açıklamada, Çin’in tamamında çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksinin ise aylık 3,1 puan düşüşle %47,1 seviyesinde kaydedildiği belirtildi.

Söz konusu ayda Hebei eyaletinin çelik sektörü yeni sipariş endeksi aylık 7,6 puan düşüşle %36,3 seviyesinde yer aldı.

Aralık ayında yeni ihracat siparişleri endeksi ise %42,9 seviyesinde yatay seyretti.

Ayrıca aynı ayda Hebei eyaletinin nihai mamul stok endeksi aylık 3,8 puan düşüşle %51,3 seviyesinde kaydedilirken, Aralık ayında hammadde stok endeksi ise 2,6 puan düşüşle %41,5 seviyesine geriledi.

Fabrika çıkışı bazlı nihai mamul fiyat endeksi aylık 12 puan artışla %38,8 seviyesine çıktı. Hammadde alım fiyatları endeksi ise 6,3 puan düşüşle %37,8 seviyesine geriledi.

Hebei eyaletinde çelik fiyatlarının zayıf talebe, soğuk havalara ve demir cevheri fiyatlarındaki düşüşe bağlı olarak Ocak ayında aşağı yönlü hareket etmesi bekleniyor.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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