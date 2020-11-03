Hebei eyaleti çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi Ekim ayında %51,8’e geriledi

Salı, 03 Kasım 2020 16:42:53 (GMT+3) | Şanghay

Hebei eyaleti Metalürjik Endüstri Birliği (MIA) tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yıl Ekim ayında Çin’in Hebei eyaletinde çelik sektörüne ilişkin satın alma yöneticileri endeksi (PMI) aylık 0,5 puan düşüşle %51,8 seviyesine geriledi. Söz konusu ayda, Hebei Eyaletindeki çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi eğilimi, aylık 1,9 puan artışla %45,8’e yükselen Çin'in tamamı ile zıt bir seyir izledi.

Ekim ayında Hebei eyaletinin çelik sektörü yeni sipariş endeksi aylık 0,7 puan artışla %54,7 seviyesinde yer alarak üst üste altıncı ay %50’nin üzerinde kaydedildi ve ekonomik iyileşme sayesinde artan çelik talebini yansıttı.

Yeni ihracat sipariş endeksi ise aynı ayda, küresel piyasadaki Covid-19 salgını nedeniyle diğer ülkeler yetersiz miktarda arza sahip olduğu için, bir önceki aya kıyasla 1,8 puan artarak %42,3 seviyesinde gerçekleşti.

Söz konusu ayda, Hebei eyaletinin çelik sektörü üretim endeksi, Tangshan’da çevreyi korumak amacıyla üretime getirilen kısıtlamalar nedeniyle aylık 2,2 puan düşüşle %51,8 seviyesinde ancak hala %50 barajının üstünde yer aldı.

Aynı zamanda, Hebei eyaletindeki nihai mamul stok endeksi aylık bazda 4 puan artışla %50 seviyesine yükseldi.

Ayrıca, Hebei’deki çelik sektörü hammadde stok endeksi aylık bazda 0,5 puan düşüş göstererek %45,5 seviyesinde yer aldı.

MIA İcra Kurulu Başkanı Chi Guiyou, Hebei eyaleti çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksinin, iyileşen ulusal ekonomi sayesinde %50’nin üstünde kalmaya devam edeceğini öngördü.