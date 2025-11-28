 |  Giriş 
HBIS Resources, HBIS Hong Kong’un demir cevheri satış kotası yükseltti

Cuma, 28 Kasım 2025 09:44:12 (GMT+3)   |   Şanghay

27 Kasım’da Hebei merkezli Çinli madenci HBIS Resources Co., Ltd., yılın ikinci yarısında demir cevheri fiyatlarında yaşanan artış ve yüksek tenörlü cevher satışlarındaki yükseliş nedeniyle bağlı kuruluşu HBIS Hong Kong’un demir cevheri satış kotasını 400 milyon RMB (56,3 milyon $) yukarı çekti.

Demir cevheri kaynakları Güney Afrika’daki Palabora Mining Company (PMC) üzerinden HBIS Hong Kong’a gönderilerek Çinli çelik üreticilerine satılıyor.

Söz konusu düzenlemenin ardından HBIS Resources’ın HBIS Hong Kong’a yapacağı demir cevheri satışlarının 2025 yılı genelinde toplam 1,171 milyar RMB’ye (160 milyon $) ulaşması bekleniyor. Bu tutarın 812 milyon RMB’lik kısmı Ocak-Ekim dönemi satışlarını oluşturuyor.


