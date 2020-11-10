HBIS Laoting, SMS Group’un tedarik ettiği sıcak şerit tesisini faaliyete soktu

Salı, 10 Kasım 2020 17:07:34 (GMT+3) | İstanbul

Alman tesis yapımcısı SMS Group, Çinli çelik üreticisi HBIS Laoting’e tedarik ettiği yeni yüksek performanslı sıcak şerit tesisinin devreye alındığını açıkladı. HBIS Group, bu tesis ile Laoting’de yassı ürünler için yeni ve ultra modern bir üretim tesisi kurmuş oldu.

Sıcak şerit tesisinin yıllık kapasitesi 4,1 milyon mt ve 1.900 mm genişliğinde sıcak rulo üretiyor. Nihai kalınlıklar 1,2-25,4 mm arasında değişiyor. Ürün gamı, düşük alaşımlı karbon çelik, yüksek mukavemetli otomotiv kaliteleri, hava koşullarına dayanıklı yapısal çelik ve konteyner çeliği, boru kaliteleri, basınçlı kap nitelikli çelik ve gemi ile köprü inşaatında kullanılan çelikleri içeriyor. Yeni tesisin ekipmanı, HBIS Laoting’e planlama ve üretimde maksimum esneklik sağlıyor.