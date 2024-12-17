HBIS hidrojen bazlı sürekli döküm hattını devreye aldı

Yerel basında çıkan haberlere göre Çinli çelik üreticisi HBIS Group, doğrudan indirgeme teknolojisine sahip dünyanın ilk hidrojen bazlı sürekli döküm hattını devreye aldı.

Yıllık 1,5 milyon mt üretim kapasitesine sahip olan hat, otomotiv sektöründe kullanılmak üzere yeşil ve düşük karbonlu çelik mamullerin üretilmesi için tasarlandı. Yeni hat, 900-1.900 mm genişliğinde ve 230-250 mm kalınlığında slab üretecek. Hattaki üretim sürecinde hidrojen kullanılması, şirketin genel karbon emisyonunu ve ürünlerinin karbon ayak izini azaltmasını sağlayacak.

Şirket, 2026 yılına kadar 7,41 milyon mt düşük karbonlu çelik üretim kapasitesine sahip olmayı planlıyor.