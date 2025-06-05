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Hasçelik Bilecik çelikhanesinde üretime başladı

Perşembe, 05 Haziran 2025 10:11:33 (GMT+3)   |   İstanbul

Techint Group’un metal ve madencilik sektörlerine yönelik yenilikçi çözümler alanında faaliyet gösteren şirketi İtalya merkezli Tenova, Hasçelik’in Bilecik çelikhanesinde çelik üretimine resmi olarak başladığını bildirdi. 150 milyon €’luk yatırımla kurulan tesis yıllık 250.000 mt üretim kapasitesine sahip.

Tenova tarafından kurulan ekipmanlar arasında Consteel® elektrik ark ocağı, pota ocağı ve çift vakumlu gaz giderici bulunuyor. Tüm birimler, üretim sürecini iyileştirmek ve yüksek çelik kalitesini korumak için kapsamlı ve gelişmiş bir otomasyon sistemi ile kontrol ediliyor.

Hasçelik Yönetim Kurulu Başkanı Naci Faydasıçok, bu yatırımın Hasçelik'in geleceğe yönelik en kritik adımlarından biri olduğunu ifade etti. Faydasıçok'a göre Bilecik'te faaliyete geçen tesis üretim kapasitesini artırmanın yanı sıra çelik üretimi teknolojilerinde de şirketi ileriye götürecek ve Türk çelik sektörüne önemli bir değer katacak.


Etiketler: Türkiye Avrupa Çelik Üretimi Hasçelik 

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