Harsco Environmental İDÇ’nin iki elektrik ark ocağına fırın altı kazma hizmeti sunacak

Çelik ve metal sektörlerine yönelik çevresel çözümler ve hizmetler sunan İngiltere merkezli Harsco Environmental, inşaat demiri üreticisi İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. (İDÇ) ile bir anlaşma imzaladığını açıkladı.

Anlaşmaya göre Harsco Environmental, İDÇ’nin iki adet elektrik ark ocağının fırın altı kazma hizmetini gerçekleştirecek. Bu iş birliği, İDÇ’nin ikinci elektrik ark ocağının devreye alınmasıyla aynı zamana denk geliyor.

İDÇ Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Acar, “Bu ortaklığın üretim kapasitemize yansıtacağı olumlu etkiyi sabırsızlıkla bekliyoruz. İkinci elektrik ark ocağımızı devreye alırken Harsco Environmental’in uzmanlığı operasyonel hedeflerimiz ile mükemmel bir şekilde örtüşüyor,” dedi.