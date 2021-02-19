Gürcistan’ın Türkiye’ye yarı mamul ihracatı Ocak ayında %6,1 düştü

Cuma, 19 Şubat 2021 14:08:05 (GMT+3) | İstanbul

Gürcistan İstatistik Ofisi’nin (Geostat) yayımladığı verilere göre, bu yıl Ocak ayında Gürcistan’ın Türkiye’den elde ettiği dış ticaretin toplam cirosu 114,3 milyon $ olurken, bu ticareti yıllık %7,9 artışla 21,43 milyon $ ihracat ve yıllık %5,4 düşüşle 92,88 milyon $ değerinde ithalat oluşturdu.

Söz konusu ayda, Gürcistan’ın Türkiye’ye yaptığı ihracatın beşinci sırasında yer alan demir ve alaşımsız çelikten yarı mamul ihracatı yıllık %6,1 düşüşle 3.762 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracattan elde edilen gelir yıllık %2 düşüşle 1,47 milyon $ oldu.