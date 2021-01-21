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Gürcistan’ın Türkiye’ye yarı mamul ihracatı 2020’de %60,3 düştü

Perşembe, 21 Ocak 2021 12:18:15 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Gürcistan İstatistik Ofisi’nin (Geostat) yayımladığı verilere göre, geçtiğimiz yıl Gürcistan’ın başlıca ticaret ortağı olan Türkiye’den elde ettiği dış ticaretin toplam cirosu 1,60 milyar $ olurken, bu ticareti yıllık %5,8 düşüşle 190,57 milyon $ ihracat ve yıllık %13 düşüşle 1,41 milyar $ değerinde ithalat oluşturdu.

2020 yılında, Gürcistan’ın Türkiye’ye yaptığı ihracatın ikinci sırasında yer alan demir ve alaşımsız çelikten yarı mamul ihracatı yıllık %60,3 düşüşle 30.419 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracattan elde edilen gelir yıllık %61,6 düşüşle 11,10 milyon $ oldu.


Etiketler: ith/ihr istatistikleri  yarı ürünler  Avrupa  Gürcistan  |  benzer haberler »


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