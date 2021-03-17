Güneydoğu Asya çelik sektöründe kapasite genişletme projeleri Covid-19 sebebiyle ertelendi

Çarşamba, 17 Mart 2021 17:16:26 (GMT+3) | İstanbul

Güneydoğu Asya yeni çelik kapasitelerinin inşa edilmesi açısından oldukça cazip bir Pazar ve birçok Çinli yatırımcı da son birkaç yıldır burada projeler açıklamıştı. Fakat Covid-19 salgını sebebiyle birçok şirket projelerini ertelemek zorunda kaldı. Yine de bazı projeler halen gündemde ve 2025 yılında faaliyete geçirilebilir.

Güneydoğu Asya Demir ve Çelik Enstitüsü (SEAISI) son yaptığı açıklamada, “Salgın sebebiyle Çin’den gelecek çoğu yatırım ertelendi. Bazıları ertelendi, bazıları ise halen görüşme aşamasında,” sözlerine yer verdi.

Endonezya’daki piyasa kaynaklarının SteelOrbis’e yaptıkları açıklamaya göre, ülkede yassı mamul projeleri neredeyse tamamlandı ve pandemi sadece faaliyete geçme süresini uzattı. Örneğin, gunung Raja Paksi’nin 1,5 milyon mt kapasiteli yeni yüksek fırını tamamlanmak üzere ve bu proje ülkenin gelecekte slab ithalatını azaltmasını sağlayacak. PT Krakatau POCO’nun yıllık 3 milyon mt ham çelik üreteceği proje ise 2025 yılında bitmiş olacak. Bu tarih planlanan tarihten çok daha geç olsa da, bir piyasa kaynağına göre; “Endonezya’nın ihtiyaç duyduğu artan talebi karşılayacak.” Bunların tam tersi olarak, ülkede kütük ve uzun mamul üretim kapasitesini artırmanın arz fazlasına yol açacağına inanılıyor. PT Dexin Steel’in 3,5 milyon mt çelik üretim kapasitesi bulunuyor ve iç piyasadan yeterli talep görmediği için, başta Çin’e olmak üzere pek çok pazara yaptığı ihracatı artırıyor.

Piyasa kaynakları Malezya’da Megasteel’in 3 milyon mt yassı mamul üretim kapasiteli projesine başlamasını bekliyor, çünkü ülkede henüz başka bir sıcak sac üreticisi yok. Fakat bu proje şimdiden birkaç kez ertelenmek zorunda kaldı.

Tüm Güneydoğu Asya ülkeleri arasında en yüksek entegre çelik üretim kapasitesi projesine sahip olan ülke, toplam 20,5 milyon mt kapasite sağlayacak projeler içeren Filipinler. Tüm bu projelerin inşaatı, “Corona salgınının Filipinler ekonomisini ciddi anlamda etkilemesi sebebiyle” askıya alındı.

Vietnam’da şimdilik faaliyete geçmesi en olası proje, Hoa Phat’ın Dung Quat projesinin ikinci aşaması. Bu proje şirketin sıcak sac üretimini artırıp iç piyasadaki varlığını artıracak. Bu sayede Vietnam’ın sıcak sac ithalatına olan bağlılığı azalacak. Şirket son açıklamasında, ikinci aşamanın 2022 yılının başına ertelendiğini belirtti.