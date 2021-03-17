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Güneydoğu Asya çelik sektöründe kapasite genişletme projeleri Covid-19 sebebiyle ertelendi

Çarşamba, 17 Mart 2021 17:16:26 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Güneydoğu Asya yeni çelik kapasitelerinin inşa edilmesi açısından oldukça cazip bir Pazar ve birçok Çinli yatırımcı da son birkaç yıldır burada projeler açıklamıştı. Fakat Covid-19 salgını sebebiyle birçok şirket projelerini ertelemek zorunda kaldı. Yine de bazı projeler halen gündemde ve 2025 yılında faaliyete geçirilebilir.

Güneydoğu Asya Demir ve Çelik Enstitüsü (SEAISI) son yaptığı açıklamada, “Salgın sebebiyle Çin’den gelecek çoğu yatırım ertelendi. Bazıları ertelendi, bazıları ise halen görüşme aşamasında,” sözlerine yer verdi.

Endonezya’daki piyasa kaynaklarının SteelOrbis’e yaptıkları açıklamaya göre, ülkede yassı mamul projeleri neredeyse tamamlandı ve pandemi sadece faaliyete geçme süresini uzattı. Örneğin, gunung Raja Paksi’nin 1,5 milyon mt kapasiteli yeni yüksek fırını tamamlanmak üzere ve bu proje ülkenin gelecekte slab ithalatını azaltmasını sağlayacak. PT Krakatau POCO’nun yıllık 3 milyon mt ham çelik üreteceği proje ise 2025 yılında bitmiş olacak. Bu tarih planlanan tarihten çok daha geç olsa da, bir piyasa kaynağına göre; “Endonezya’nın ihtiyaç duyduğu artan talebi karşılayacak.” Bunların tam tersi olarak, ülkede kütük ve uzun mamul üretim kapasitesini artırmanın arz fazlasına yol açacağına inanılıyor. PT Dexin Steel’in 3,5 milyon mt çelik üretim kapasitesi bulunuyor ve iç piyasadan yeterli talep görmediği için, başta Çin’e olmak üzere pek çok pazara yaptığı ihracatı artırıyor.

Piyasa kaynakları Malezya’da Megasteel’in 3 milyon mt yassı mamul üretim kapasiteli projesine başlamasını bekliyor, çünkü ülkede henüz başka bir sıcak sac üreticisi yok. Fakat bu proje şimdiden birkaç kez ertelenmek zorunda kaldı.

Tüm Güneydoğu Asya ülkeleri arasında en yüksek entegre çelik üretim kapasitesi projesine sahip olan ülke, toplam 20,5 milyon mt kapasite sağlayacak projeler içeren Filipinler. Tüm bu projelerin inşaatı, “Corona salgınının Filipinler ekonomisini ciddi anlamda etkilemesi sebebiyle” askıya alındı.

Vietnam’da şimdilik faaliyete geçmesi en olası proje, Hoa Phat’ın Dung Quat projesinin ikinci aşaması. Bu proje şirketin sıcak sac üretimini artırıp iç piyasadaki varlığını artıracak. Bu sayede Vietnam’ın sıcak sac ithalatına olan bağlılığı azalacak. Şirket son açıklamasında, ikinci aşamanın 2022 yılının başına ertelendiğini belirtti.

Ülke

Şirket

Yeni kapasite, yıllık

Faaliyete giriş tarihi

Durum

Endonezya

PT Krakatau POSCO

3 milyon mt ham çelik

2025

Ertelendi

Endonezya

PT Gunung Raja Paksi Steel

1,5 milyon mt slab

2021 ikinci çeyrek

Yakında tamamlanacak

Endonezya

Hebei Bishi Group

3 milyon mt ham çelik (6 milyon mt’a çıkabilir)

Bilinmiyor

Ertelendi, çevresel faktörler nedeniyle iptal olabilir

Endonezya

PT Dexin Steel

2,5 milyon mt ham çelik (2. Faz)

14 milyon mt ham çelik (3. Faz)

2. Faz Aralık 2022

3. Faz Bilinmiyor

Bilinmiyor

Malezya

WenAn Iron and Steel projesi

Uzun ve yassı çelik üretimi için toplam 10 milyon mt ham çelik (1. Fazda 5 milyon mt)

Bilinmiyor

Pandemi nedeniyle inşaat ertelendi, şu an devam ediyor

Malezya

Oriental Shield, Megasteel’i devralıyor

3 milyon mt yassı çelik.

Genişleme sonrası – 5,5 milyon mt (4,5 milyon mt sıcak sac and 1 milyon mt of yüksek kalite çubuk ve filmaşin)

3 milyon mt yassı çelik kapasitesi için 2021

2019’da ertelendi

Myanmar

Kunming Iron and Steel (Şubat 2021’de Baowu tarafından alındı)

4 milyon mt sıcak sac, çubuk, filmaşin ve profil (2 Fazda 2 milyon mt)

Bilinmiyor

Fizibilite sürecinde

Filipinler

Panhua Group

10 milyon mt (başlıca ürünler slab, galvanizli sac ve boyalı sacı içeriyor)

Bilinmiyor, önceki tarih 2022

Tesiste inşaat 2019’da başladı, 2020’de pandemic nedeniyle geçici olarak durdu

Filipinler

Çin HBIS Group ve Filipinlerli SteelAsia Manufacturing

8 milyon mt uzun ürün

Bilinmiyor, ilk plan 2026

Covid nedeniyle incelemede

Filipinler

SteelAsia Manufacturing

Tarlac’ta filmaşin üretimi için 1,2 milyon mt elektrik ark ocağı

Cebu’da filmaşin ve inşaat demiri üretimi için 0,8 milyon mt elektrik ark ocağı

Batangas’da profil üretimi için 0,5 milyon mt elektrik ark ocağı

2021 için planlanmıştı ancak pandemic nedeniyle ertelenebilir

Devam ediyor, ertelemeler mevcut

Vietnam

Hoa Phat’s Dung Quat 2 projesi

Sıcak sac üretimi için 5 milyon mt ham çelik

2022 başında planlanıyor

İnşaat devam ediyor

Vietnam

Formosa Ha Tinh

Her biri 7,5 milyon mt’luk iki genişletme projesi

Bilinmiyor

Bilgi mevcut değil

Vietnam

Hoa Sen group

6 milyon mt

İptal

İptal

Kamboçya

China Baowu Steel Group

Çin’den toplam 3,1 milyon mt kapasiteli iki yüksek fırının taşınması bekleniyor

Bilinmiyor

Bilinmiyor

Etiketler: üretim  Güneydoğu Asya  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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