Eastern Steel yeni slab döküm ünitesi sipariş etti

Pazartesi, 15 Ağustos 2022 12:05:44 (GMT+3) | İstanbul

İtalya merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli, Malezya’nın halihazırda ithalatla karşıladığı yüksek kaliteli çelik ürün ihtiyaçları için Eastern Steel’e gelişmiş teknolojiye sahip bir slab döküm ünitesi tedarik edeceğini açıkladı.

2 No’lu slab döküm ünitesi, otomotiv uygulamaları için düşük karbonlu kaliteler, boru hatları için API borusu, yüksek mukavemetli/düşük alaşımlı çelik ve hava koşullarına dayanıklı kaliteler dahil olmak üzere çeşitli çelik kalitelerini işleyecek. Döküm ünitesi 200 mm kalınlığa ve 700-1.300 mm genişliğe sahip yıllık 1,6 milyon mt slab kapasitesine sahip olacak.

Yeni slab döküm ünitesinin 2023 yılının başında devreye alınması planlanıyor.