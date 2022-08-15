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Eastern Steel yeni slab döküm ünitesi sipariş etti

Pazartesi, 15 Ağustos 2022 12:05:44 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İtalya merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli, Malezya’nın halihazırda ithalatla karşıladığı yüksek kaliteli çelik ürün ihtiyaçları için Eastern Steel’e gelişmiş teknolojiye sahip bir slab döküm ünitesi tedarik edeceğini açıkladı.

2 No’lu slab döküm ünitesi, otomotiv uygulamaları için düşük karbonlu kaliteler, boru hatları için API borusu, yüksek mukavemetli/düşük alaşımlı çelik ve hava koşullarına dayanıklı kaliteler dahil olmak üzere çeşitli çelik kalitelerini işleyecek. Döküm ünitesi 200 mm kalınlığa ve 700-1.300 mm genişliğe sahip yıllık 1,6 milyon mt slab kapasitesine sahip olacak.

Yeni slab döküm ünitesinin 2023 yılının başında devreye alınması planlanıyor.


Etiketler: Slab Yarı Mamul Malezya Güneydoğu Asya Çelik Üretimi Üretim 

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