POSCO ve Vale düşük karbonlu sıcak briketlenmiş demir üretimine yönelik çalışmalar yapacak

Salı, 02 Ağustos 2022 16:10:10 (GMT+3) | İstanbul

Güney Koreli çelik üreticisi Pohang Iron and Steel Co. (POSCO), Brezilyalı madenci Vale ile düşük karbonlu hammadde arzını güvence altına almak için iş birliklerini genişleterek, sıcak briketlenmiş demir üretimini içeren bir mutabakat anlaşması imzaladığını açıkladı.

Anlaşma yeni bir sıcak briketlenmiş demir üretim tesisinin fizibilite çalışmalarını ve ilgili yatırımları kapsıyor, üretim sürecinde karbon emisyonunu azaltmaya yönelik önlemlerin araştırılmasını içeriyor. İncelemelerin bu yılın sonuna kadar tamamlanması planlanıyor ve sonuca bağlı olarak yeni bir yatırım planı yapılabilir.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere geçtiğimiz yılın Kasım ayında POSCO ve Vale çelik sektöründe karbon salımını azaltacak çözümler geliştirmek amacıyla mutabakat anlaşması imzalamıştı.