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Moody’s çelik ve koklaşabilir taş kömürü fiyat tahminlerini zayıflayan talep nedeniyle düşürdü

Pazartesi, 05 Eylül 2022 11:15:19 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s metal ve madencilik emtia fiyatlarına yönelik 12 aylık tahminlerini küresel ekonomik yavaşlama sonucunda zayıflayan talep nedeniyle düşürdüğünü açıkladı.

Bu değişiklik Moody’s’in G-20 ekonomilerinin 2021’de kaydedilen %5,9’dan 2022 yılında %2,5 ve 2023 yılında %2,1’e gerileyeceğine yönelik beklentilerini yansıtıyor.

Moody’s’e göre, Çin’de yerel sıcak rulo sac fiyatlarının 750$/mt’dan 600$/mt’a, Brezilya çıkışı sıcak rulo sac fiyatının ise 1.000$/mt’dan 800$/mt’a gerilemesi bekleniyor. Buna ek olarak Avrupa’da çelik fiyatlarının 1.100$/mt’dan 750$/mt’a ve ABD çıkışlı sıcak rulo sac fiyatlarının ise daha önceki tahminde kaydedilen 1.150$/mt’a kıyasla 800$/mt’a gerileyeceği tahmin ediliyor. 

Kuruluş koklaşabilir taş kömürüne yönelik 12 aylık fiyat tahminini daha önce kaydedilen 275$/mt tahminine kıyasla 220$/mt’a düşürürken, termal kömür fiyat tahminini 150$/mt’dan 250$/mt’a yükseltti.

Moody’s geçtiğimiz iki yılda üretim oranı talebe ayak uyduramadığından önümüzdeki 12 ay boyunca birçok ana metale yönelik arzın kısıtlı kalacağını ifade etti. Tedarik zincirlerindeki sıkıntılar metal ve madencilik sektöründeki üretimin aksamasına neden oldu.

Moody’s Investors Service’in Kıdemli Başkan Yardımcısı Barbara Mattos, “Çin ana metaller, kömür ve demir cevheri tüketiyor ve dünyanın en büyük çelik üreticisi. Ülkenin ekonomik büyümesinde kaydedilecek herhangi bir yavaşlama, metal ve madencilik sektöründen gelen talebi azaltacak. Dalgalı seyreden fiyatlar, 2021 yılının sonu ve 2022 yılının başında kaydedilen zirvelerden düşse de tarihsel olarak yüksek seviyelerde seyredecek.


Etiketler: sıcak rulo sac Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler Çin Güneydoğu Asya Çelik Üretimi Üretim 

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