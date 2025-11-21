 |  Giriş 
Güney Kore hükümeti arz fazlası baskısı nedeniyle Gwangyang’ı özel müdahale bölgesi ilan etti

Cuma, 21 Kasım 2025 13:58:28 (GMT+3)   |   İstanbul

Güney Kore hükümeti, çeliğe en bağımlı bölgelerinden birini istikrara kavuşturmak için Gwangyang’ı özel kriz müdahale bölgesi ilan ettiğini açıkladı. Hükümet, kararı küresel arz fazlası, düşen çelik fiyatları ve zayıflayan yerel talep nedeniyle artan baskı ve bunların yerel ekonomi üzerindeki ağır etkileri ile mücadele etmek için aldığını belirtti.

Güney Kore Ticaret, Sanayi ve Enerji Bakanlığına göre Gwangyang çelik sektörü düşük fiyatlı çelik ithalatındaki artış, çelik fiyatlarındaki düşüş ve zayıf yerel talep nedeniyle keskin bir daralma yaşadı ve bu durum sektör genelinde kârlılığı önemli ölçüde azalttı. Bakanlığın verilerine göre bölgede yerel sanayi üretiminin %88,5’i çelik sektöründen gelirken, ihracatın %97,5’ini ve istihdamın %9,7’sini doğrudan çelik sektörüyle ilgili kalemler oluşturuyor. Bakanlık, bu yüksek yoğunlaşmanın bölgeyi küresel fiyat düşüşleri ve ithalat artışları gibi dış şoklara karşı son derece hassas hale getirdiğini ifade etti.

Yeni düzenleme kapsamında Gwangyang iki yıl boyunca özel kriz müdahale bölgesi statüsünde kalacak. Bu süre içinde bölgedeki şirketler acil likidite desteği ve düşük faizli politika kredilerine erişebilecek. Bu önlemler, bölgede arz fazlası ve artan ithalat baskısıyla şekillenen zorlu dönem boyunca çelik faaliyetlerinin sürdürülebilir kalmasını ve istihdam oranının korunmasını hedefliyor.

SteelOrbis’in daha önce belirttiği üzere, söz konusu eyalette Kasım ayının başında çelik sektöründe rekabetçiliği korumak adına bir dizi teşvik açıklanmıştı.

Gwangyang, Güney Koreli çelik üreticisi POSCO’ya ait dünyanın en büyük çelik tesisine ev sahipliği yapıyor.


Etiketler: G. Kore Uzak Doğu Çelik Üretimi 

