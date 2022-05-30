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POSCO Group temel faaliyet alanlarını güçlendirmek için yaklaşık 43 milyar $ yatırım yapacak

Pazartesi, 30 Mayıs 2022 14:54:11 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Güney Koreli çelik üreticisi POSCO, 26 Mayıs Perşembe günü yaptığı açıklamada temel faaliyet alanlarını güçlendirmek için 2026 yılına kadar 33 trilyon KRW (26,68 milyar $) iç piyasada ve 20 trilyon KRW (16,17 milyar $) dış piyasalarda olmak üzere toplam 53 trilyon KRW (42,86 milyar $) yatırım yapacağını belirtti. Bu yatırım sürecinde doğrudan yaklaşık 25.000 kişiye de istihdam sağlanacak.

Açıklamaya göre, yerel piyasadaki yatırım kapsamında 20 trilyon KRW (16,17 milyar $) çevre dostu çelik üretim teknolojilerine ayrılacak. Böylece POSCO, elektrik ark ocaklı tesislerini çevre dostu bir üretim sistemine dönüştürerek, yeni tesisler kurarak ve elektrikli araçlar için çelik teknolojilerini geliştirerek rekabetçiliğini artırmayı hedefliyor. Ticari faaliyetler için şirket 5,3 trilyon (4,28 milyar $) KRW yatırım yapmayı planlıyor ve bu kasamda ham madde tedariki garanti altına alınacak, tesisler genişletilecek ve yeni nesil teknolojiler üzerinde çalışılacak. Öte yandan 5 trilyon KRW (4 milyar $) çevre dostu altyapı sistemlerine ve 2,7 trilyon (2,18 milyar $) KRW girişim sermayesi ile yeni teknolojilere harcanacak.


Etiketler: G. Kore Uzak Doğu çelik üretimi 

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