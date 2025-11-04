Güney Kore'den çelik sektörüne 400 milyar KRW destek

Güney Kore hükümeti, yerli çelik sektöründeki küçük ve orta ölçekli işletmeleri desteklemek amacıyla 400 milyar KRW (278,41 milyon $) tutarında bir destek programı başlattığını açıkladı. Yerel basında yer alan haberlere göre 4 Kasım 2025 tarihinde duyurulan bu girişim, küresel arz fazlası, artan ticaret engelleri ve azalan ihracat rekabet gücünün yarattığı olumsuz koşullara karşı sektöre destek sağlamayı hedefliyor.

Söz konusu yeni program, Güney Koreli çelik üreticisi POSCO Grubu, Kore Sanayi Bankası ve Kore İhracat Sigorta Kurumu iş birliğiyle yürütülecek. Program kapsamında uygun görülen işletmeler, standart oranlara kıyasla faiz oranları iki puana kadar daha düşük olan kredilerden yararlanabilecek. Destek paketi ayrıca kredi geri ödeme süresini bir yıldan üç yıla çıkarırken, garanti maliyetlerinin %1’den %0,7’ye düşürülmesiyle likidite ve rekabet baskısı altında kalan küçük ölçekli şirketlere somut bir mali rahatlama sağlayacağı söyleniyor.

Genel amaçlı çelik ve inşaat demiri odakta

Yeni girişim kapsamında hükümetin önceliğinin Güney Kore inşaat sektörünün temel girdilerinden biri olan inşaat demiri başta olmak üzere bir süredir arz fazlası ve daralan kâr marjları nedeniyle zor bir dönemden geçen genel amaçlı çelik segmenti olduğu bildirildi. Destek programı kapsamında üretim dengesini sağlamak ve kârlılığı artırmak amacıyla üretim kapasitelerini gönüllü olarak düzenleyen firmalar vergi teşviklerinden ve finansal desteklerden yararlanabilecek. Ayrıca, yerli çelik üretimini modernize etmeyi ve sektörü konsolide etmeyi hedefleyen Çelik Sanayi Özel Yasası kapsamında da ilave önlemlerin devreye alınması bekleniyor.

İthalat baskılarına karşı politika araçları

Öte yandan düşük fiyatlı çelik ithalatındaki artışa yanıt olarak yetkililer damping önlemlerini sıkılaştırmayı ve üçüncü ülkeler veya serbest bölgeler üzerinden yapılan dolaylı ithalata da vergi uygulamayı ve önümüzdeki yıldan itibaren üreticilerden ithalat için menşe sertifikası talep etmeyi planlıyor. Bu adımın Seul yönetiminin yerli üreticileri koruma ve adil ticaret uygulamalarını güçlendirme konusundaki kararlılığını yansıttığı söyleniyor.

Uzun vadeli hedef: Çelik kalitesini ve teknolojisini geliştirmek

Hükümet Kısa vadeli finansal desteğin ötesinde 2030 yılına kadar 10 yeni özel karbon çelik kalitesi geliştirmek için 200 milyar KRW yatırım yapma taahhüdünde bulundu. Bu yatırımla birlikte ülkedeki yüksek kaliteli çelik üretiminin payının %12’den %20’ye çıkarılması, böylece Japonya’nın %17’lik oranının aşılması ve Almanya’nın %38’lik seviyesine yaklaşılması hedefleniyor.

Sektörden olumlu ancak temkinli yaklaşım

Yerel basına göre çelik sektörü oyuncuları, programı sektör için olası bir dönüm noktası olarak nitelendirerek memnuniyetle karşıladı. Ancak birçok oyuncu, özellikle finansman, lojistik ve ihracat pazarlarına erişim gibi konularda karşı karşıya kalınan pratik zorluklara yanıt verecek daha hedefe yönelik desteklerin de gerekli olduğuna dikkat çekti.