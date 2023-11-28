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Kazuo Mike Fujisawa: Asya’da çelik talebi 2023 yılını Japonya hariç artışla kapatacak

Salı, 28 Kasım 2023 15:29:50 (GMT+3)   |   İstanbul
       

28 Kasım Salı günü İstanbul'da yaklaşık 600 katılımcıyla gerçekleşen 18. SteelOrbis Çelik Konferansı - "Çelik Piyasalarında Yeni Ufuklar"'da konuşan Japonya merkezli JFE Steel Corporation’ın Küresel İş Geliştirme Müdürü Kazuo Mike Fujisawa, Doğu Asya piyasasındaki en son gelişmeleri ve gelecek yıla yönelik beklentilerini aktardı.

Fujisawa’ya göre 2023 yılında küresel ekonominin %3 ile geçen yıla kıyasla daha yavaş, Çin ekonomisinin ise %5,4 büyümesi bekleniyor. Çin’in ham çelik üretimi bu yılın ilk 10 ayında %1,3 artarken çelik ihracatı %35,2 büyüme gösterdi. Güney Kore’nin gayri safi milli hasılasının %1,4 büyümesinin beklediğini ifade eden Fujisawa, ülkenin çelik tüketiminin sellerin yarattığı hasar sonucunda ortaya çıkacak ihtiyaç ve imalat sektöründeki toparlanma nedeniyle yükseleceğini ifade etti. Japonya’da gayri safi milli hasılanın önümüzdeki yıllarda artması beklenirken tedarik sıkıntıları hafiflediği için otomobil üretimi toparlanma gösterdi. Konut inşaatları ve konut dışı inşaatlar maliyetlerdeki artış ve işçi bulunurluğunun azalması nedeniyle zayıfladı. Japonya’nın çelik tüketiminin 2023 yılında 53,9 milyon mt, 2024 yılında ise 54,2 milyon mt olması bekleniyor.  

Fujisawa, konuşmasında JFE’nin önümüzdeki döneme yönelik stratejileri ve planlarından bahsetti. JFE, nicelikten ziyade niteliğe odaklanıp ton başına kazandığı kârı artırarak çelik segmentinde daha esnek ve güçlü bir faaliyet yapısına geçmeyi planlıyor. Bununla birlikte şirket, karbon salımı miktarını 2024 yılına kadar %18, 2025 yılına kadar %30 düşürmeyi ve 2050 yılına kadar karbon salımını sıfırlamayı planlıyor. Fujisawa, “2030 yılına kadar sürecek yeşil dönüşüm sürecinde elektrik ark ocaklı yüksek kalite çelik üretimi yapmak için yüksek kaliteli doğrudan indirgenmiş demire ihtiyacımız olacak. Ancak şu anda bu ürünün bulunurluğu az,” ifadelerini kullandı. Bu nedenle JFE Steel, BAE merkezli Emirates Steel ve ITOCHU arasında söz konusu ürüne yönelik tedarik zinciri kurmak amacıyla detaylı bir fizibilite çalışması yapılması için bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşma kapsamında yıllık 2,5 milyon mt kapasiteli doğrudan indirgeme fırını kurulacak ve üretilen doğrudan indirgenmiş demirin bir kısmı JFE Steel’e aktarılacak.


Etiketler: Japonya G. Kore Uzak Doğu Çelik Üretimi JFE Steel 

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