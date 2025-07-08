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Güney Kore, Çin menşeli paslanmaz levhaya uyguladığı geçici damping vergisinin süresini uzattı

Salı, 08 Temmuz 2025 10:23:24 (GMT+3)   |   Şanghay

Güney Kore Ekonomi ve Maliye Bakanlığı, 7 Temmuz’da yaptığı açıklamada, Çin’den ithal edilen, kalınlığı en az 4,75 mm ve genişliği en az 600 mm olan paslanmaz çelik levhalara uygulanan %21,62 oranındaki geçici antidamping vergisinin süresini uzattığını duyurdu.

SteelOrbis’in de daha önce belirttiği gibi, söz konusu bakanlık bu ürünlere 25 Mart-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında geçerli olmak üzere dört ay süreyle %21,62 oranında geçici antidamping vergisi getirmişti. 

İlgili ürünlerin Güney Kore Gümrük Tarifesi Kodları şu şekilde: 7219.21.1010, 7219.21.1090, 7219.21.9000, 7219.22.1010, 7219.22.1090 ve 7219.22.9000. Ancak sıcak rulo sac, kalın paslanmaz çelik slabdan üretilen siyah levha, paslanmaz slabdan üretilen siyah levha ve kalınlığı 8 mm'yi geçmeyen ve genişliği 2.000 mm'den az olan 7219.22.1010, 7219.22.1090 ve 7219.22.9000 tarife kodlu ürünler vergiden muaf.

İlgili tarafların, geçici antidamping vergisi süresinin uzatılmasına ilişkin görüşlerini 17 Temmuz 2025 tarihine kadar iletmeleri gerekiyor.


Etiketler: Levha Paslanmaz Ürünler Yassı Ürünler Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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