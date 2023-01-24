Çinli Tisco yeni levha tesisi ile paslanmaz çelik ürün yelpazesini genişletti

Salı, 24 Ocak 2023 11:33:29 (GMT+3) | İstanbul

Alman tesis ekipmanı tedarikçisi SMS Group, Çinli çelik üreticisi Taigang Stainless Steel Co., Ltd.’nin (Tisco) yeni kalın levha tesisinde ilk levhayı başarıyla ürettiğini açıkladı. Söz konusu tesis SMS tarafından tedarik edilen türünün en güçlü sıcak haddehanesi.

Yıllık 700.000 mt üretim kapasitesine sahip tesis, 1.550-4.200 mm genişliğe ve 5-120 mm kalınlığa sahip levha üretebiliyor.

Yeni tesis sayesinde Tisco piyasaya geniş bir ürün portföyü sunabilecek. Tesisin ürettiği paslanmaz çelik, nikel bazlı alaşımlar ve süper östenitik kaliteler altyapı sektörü, kimya sektörü, gemi yapımı ve fosilsiz enerji üretimi için rüzgar türbini inşasında kullanılacak.