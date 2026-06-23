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Güney Kore planlanan kota revizyonu konusunda AB ile geniş mutabakata vardı

Salı, 23 Haziran 2026 11:59:01 (GMT+3)   |   İstanbul

Güney Kore Sanayi Bakanı Kim Jung-kwan’a göre Güney Kore, Avrupa Birliği'nin çelik ithalat kota sisteminde planladığı ve Koreli çelik üreticileri üzerinde ek baskı oluşturması beklenen revizyona ilişkin geniş bir mutabakata vardı.

Bir basın toplantısında konuşan Kim, Güney Kore’nin çelik kotasının şu anda yaklaşık 2,58 milyon mt seviyesinde olduğunu ve AB ile bu tonajın %46’dan daha az oranda azaltılacağı konusunda mutabakat sağlandığını belirtti. Kim, Seul’ün AB’ye herhangi bir spesifik teklif sunmadığını da ifade ederken, planlanan önlemin mevcut serbest ticaret anlaşmasını ihlal edebileceğini ve Güney Kore’nin gerekirse misilleme tedbirlerini değerlendirebileceğini vurguladı.

AB, küresel çelik kapasite fazlasını ele alma çabaları kapsamında 30 çelik ürününe yönelik gümrüksüz kotaları keskin şekilde azaltmaya ve kotaları aşan ithalata uygulanan vergiyi %50’ye yükseltmeye hazırlanıyor. Önlemlerin 1 Temmuz’da yürürlüğe girmesi bekleniyor. Yeni sistem kapsamında Güney Kore’nin çelik ithalat kotasının mevcut 33,8 milyon mt seviyesinden %46 düşüşle 18,3 milyon mt seviyesine gerileyeceği bildiriliyor.

Kim ayrıca nihai kota seviyesi kesinleştiğinde Güney Kore hükümetinin yerel çelik üreticilerine yönelik destek tedbirleri açıklayacağını belirtti.


Etiketler: G. Kore Uzak Doğu Kota ve Vergiler 

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