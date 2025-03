Güney Kore Japonya ve Çin’den ithal sıcak haddelenmiş mamullere yönelik vergi soruşturması başlattı

Güney Kore Ticaret Komisyonu, Güney Kore merkezli çelik üreticisi Hyundai Steel Co., Ltd.’nin talebi üzerine Japonya ve Çin’den ithal karbon çelikten ve alyajlı sıcak haddelenmiş mamullere yönelik antidamping soruşturması açtığını duyurdu.

1 Temmuz 2023 ve 30 Haziran 2024 tarihleri arasındaki dönemin inceleneceği soruşturmada Japonya merkezli JFE Shoji Corporation, Nippon Steel Trading Corporation, Sumitomo Corporation Global Metals Co., Ltd., Dongkuk Corporation, Seah Japan Co., Ltd. ve Young Steel Co., Ltd. ile Çin merkezli Benxi Iron and Steel Group International Economic and Trading Co., Ltd., Dalian Woo Ho Hongkong International Trading Ltd., Howa Trading Co., Ltd., Sharpmax International Hongkong Co., Ltd. ve Sino Commodities International Pte., Ltd.’nin yaptığı ihracat değerlendirilecek.

Bahsi geçen ürünler Güney Kore Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde HSK 7208.10.1000, 7208.10.9000, 7208.25.1000, 7208.25.9000, 7208.26.1000, 7208.26.9000, 7208.27.1000, 7208.27.9000, 7208.36.1000, 7208.36.9000, 7208.37.1000, 7208.37.9000, 7208.38.1000, 7208.38.9000, 7208.39.1000, 7208.39.9000, 7208.40.0000, 7208.53.1000, 7208.53.9000, 7208.54.1000, 7208.54.9000, 7208.90.0000, 7211.13.0000, 7211.14.1000, 7211.14.9000, 7211.19.1000, 7211.19.9000, 7225.30.1000, 7225.30.9010, 7225.30.9091, 7225.30.9092, 7225.40.1000, 7225.30.9099, 7225.40.9092, 7226.20.0000, 7226.91.1000, 7226.91.2000 ve 7226.91.9000 kodları altında kayıtlı bulunuyor.