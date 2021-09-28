Güney Afrika profil ithalatına ilişkin koruma önlemi soruşturmasını önlemsiz kapattı

Salı, 28 Eylül 2021 16:41:40 (GMT+3) | İstanbul

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) tarafından yayımlanan bir açıklamaya göre, Güney Afrika, 17 Eylül tarihinde demir veya alaşımsız çelikten U, I, H, L ve T profillerin ithalatına yönelik koruma önlemi soruşturmasını önlemsiz kapattı.

Açıklamaya göre, yetkililer, ithalat hacminin son yıllarda önemli ölçüde azalmasıyla eğiliminin tersine döndüğünü ve ithalattaki artışa ilişkin olarak DTÖ ile Koruma Yasası tarafından belirlenen gereksinimlerin karşılanmadığını tespit etti. Yetkililer ayrıca kaydedilen zararın ithalattaki artıştan başka faktörlere de atfedilebileceğine ve bu faktörlerin ithalat ile sektörün yaşadığı zarar arasındaki bağı yeterince azalttığına karar verdi.

Güney Afrika, soruşturmayı 19 Haziran 2020 tarihinde başlatmıştı.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7216.31, 7216.32, 7216.33, 7216.40, 7216.50 ve 7228.70 kodları altında kayıtlı bulunuyor.