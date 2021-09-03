Grupo Simec’in ABD’deki bağlı kuruluşu para cezasına çarptırıldı

Cuma, 03 Eylül 2021 12:02:40 (GMT+3) | Sao Paulo

ABD Çalışma Bakanlığı İş Güvenliği ve Sağlığı İdaresi’nin (OSHA), Meksikalı çelik üreticisi Grupo Simec’in bağlı kuruluşu Republic Steel’i, iş güvenliği kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle para cezasına çarptıracağı bildirildi.

OSHA, Republic Steel’in, yeterli sayıda makine koruyucusu kullanmadığını, kilitleme ve etiketleme önlemlerini uygulamadığını ve güvenlik önlemleriyle ilgili yeterli eğitim vermeyerek işçilerini ampütasyon gereken uzuv kayıplarına maruz bıraktığını söyledi.

ABD’li yetkililerin, çok sayıda ihtara uymayan şirkete yönelik 220.399 $ para cezası teklifinde bulunduğu belirtildi.