Goldman Sachs petrol fiyatı tahminlerini yeni üretim kesintisi kararları sonrasında yükseltti

Cuma, 07 Ekim 2022 16:17:56 (GMT+3) | İstanbul

ABD merkezli banka Goldman Sachs, Rusya’nın da dahil olduğu Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC+) günlük petrol üretimini iki milyon varil azaltma kararının ardından, kötüleşen küresel ekonomik görünüm nedeniyle petrol fiyat tahminini revize etti.

Goldman Sachs, petrol üretiminde pandemiden dolayı 2020 yılında kaydedilen kesintiden bu yana görülen en büyük üretim düşüşünün 2023 yılının Aralık ayına kadar devam etmesi halinde yatırım eksikliği, düşük yedek kapasite ve stoklar nedeniyle Brent petrol fiyatlarının varil başına 25$ artacağını ifade etti. Banka, stoklar hızla azalırsa fiyat artışlarının daha da yüksek olabileceğini belirtti.

Böylece, banka 2022 yılı için Brent petrol fiyat tahminini varil başına 99$’dan 104$’a çıkarırken, 2023 yılı için fiyat beklentisini de varil başına 108$’dan 110$’a yükseltti. Buna ek olarak, Brent petrol için 2022 yılının dördüncü çeyreğine yönelik tahminini varil başına 110$ ve 2023 yılının ilk çeyreğine yönelik tahminini ise varil başına 115$ şeklinde revize etti.

Öte yandan ABD merkezli finansal hizmetler şirketi Morgan Stanley de gelecek dönemde pertrol arzının sınırlı olacağı beklentisine dayanarak 2023 yılının ilk çeyreği için petrol fiyatı tahminini varil başına 95$’dan 100$’a yükseltti.