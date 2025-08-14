Gerdau Várzea do Lopes madeninin satışıyla sürdürülebilir madencilik faaliyetlerini artırıyor

Brezilyalı çelik üreticisi Gerdau, yeniden yapılandırma planı kapsamında Minas Gerais eyaletinin Itabirito kentinde bulunan Várzea do Lopes demir cevheri madenini Grupo Avante’ye satmak için Brezilya rekabet kurumundan (CADE) onay aldı.

Grupo Avante faaliyetleri devralıyor

Anlaşmaya göre Grupo Avante, madendeki tüm operasyonlar ve demir cevheri üretiminden sorumlu olacak. Bununla birlikte Gerdau, madende üretilen demir cevherinin bir kısmını satın alma konusunda öncelik sahibi olacak ve maden kapatma maliyetlerini üstlenecek.

Miguel Burnier’de sürdürülebilir madenciliğe odaklanılacak

Satışın ardından Gerdau, Minas Gerais eyaletindeki Ouro Preto’da bulunan Miguel Burnier madenindeki faaliyetlerine odaklanacak. Söz konusu madenden şirketin Ouro Branco çelik tesisine demir cevheri tedariki yapılıyor. Şirket, sürdürülebilir madenciliğe odaklanma stratejisi kapsamında Miguel Burnier’in üretim kapasitesini yıllık 5,5 milyon mt seviyesine çıkarmak için 3,2 milyar BRL (593,3 milyon $) yatırım taahhüdü verdi.