 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Gerdau...

Gerdau Várzea do Lopes madeninin satışıyla sürdürülebilir madencilik faaliyetlerini artırıyor

Perşembe, 14 Ağustos 2025 12:28:01 (GMT+3)   |   İstanbul

Brezilyalı çelik üreticisi Gerdau, yeniden yapılandırma planı kapsamında Minas Gerais eyaletinin Itabirito kentinde bulunan Várzea do Lopes demir cevheri madenini Grupo Avante’ye satmak için Brezilya rekabet kurumundan (CADE) onay aldı.

Grupo Avante faaliyetleri devralıyor

Anlaşmaya göre Grupo Avante, madendeki tüm operasyonlar ve demir cevheri üretiminden sorumlu olacak. Bununla birlikte Gerdau, madende üretilen demir cevherinin bir kısmını satın alma konusunda öncelik sahibi olacak ve maden kapatma maliyetlerini üstlenecek.

Miguel Burnier’de sürdürülebilir madenciliğe odaklanılacak

Satışın ardından Gerdau, Minas Gerais eyaletindeki Ouro Preto’da bulunan Miguel Burnier madenindeki faaliyetlerine odaklanacak. Söz konusu madenden şirketin Ouro Branco çelik tesisine demir cevheri tedariki yapılıyor. Şirket, sürdürülebilir madenciliğe odaklanma stratejisi kapsamında Miguel Burnier’in üretim kapasitesini yıllık 5,5 milyon mt seviyesine çıkarmak için 3,2 milyar BRL (593,3 milyon $) yatırım taahhüdü verdi.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Brezilya Güney Amerika Madencilik Gerdau 

Benzer Haber ve Analizler

Demir cevheri fiyatları 101$/mt CFR civarında dalgalanırken, baskı büyüyor

14 Ağu | Hurda ve Hammadde

ArcelorMittal Brazil güvenlik önlemlerinin ardından Serra Azul atık barajını devre dışı bırakma çalışmalarına başladı

14 Ağu | Çelik Haberler

Türkiye’nin demir cevheri ithalatı 2025’in ilk yarısında %11,3 geriledi

14 Ağu | Çelik Haberler

Samarco’nun adli yeniden yapılandırma süreci tamamlandı

14 Ağu | Çelik Haberler

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 14 Ağustos 2025

14 Ağu | Uzun Ürünler ve Kütük

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 13 Ağustos 2025

13 Ağu | Hurda ve Hammadde

Avustralyalı Cyclone Metals Iron Bear maden projesinin taslak çalışmasını tamamladı

13 Ağu | Çelik Haberler

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 13 Ağustos 2025

13 Ağu | Uzun Ürünler ve Kütük

NMDC Limited’ın konsolide net kârı 2025-26 mali yılının ilk çeyreğinde yükseldi

13 Ağu | Çelik Haberler

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 12 Ağustos 2025

12 Ağu | Hurda ve Hammadde





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis