Gerdau Brezilya’daki vasıflı çelik faaliyetlerine 180 milyon $ yatırım yapacak

Salı, 20 Nisan 2021 12:17:52 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı entegre çelik üreticisi Gerdau’nun, 2021 ve 2022 yılları arasında Brezilya’daki vasıflı çelik faaliyetlerine 1 milyar BRL (180,2 milyon $) değerinde yatırım yapacağı bildirildi.

Şirket, bu yatırımla üretim kapasitesini artırmayı planlıyor. Gerdau’nun vasıflı çelik faaliyetlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Rubens Pereira, yatırımların büyük bir çoğunluğunun, Charqueadas, Mogin das Cruzes ve Pindamonhangaba tesislerine yoğunlaştırılacağını belirtti. Charqueadas tesisi, Rio Grande do Sul eyaletindeki aynı ismi taşıyan şehirde; diğer iki tesis ise São Paulo eyaletinde yer alıyor.

Gerdau, 2020 yılında Brezilya’da 661.000 mt vasıflı çelik üretmişti. Şirket, bu miktarı 2021 yılında 880.000 mt’a çıkarmayı planlıyor.