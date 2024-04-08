Vale ihraç ettiği demir cevherinin nem oranını düşürdü

Pazartesi, 08 Nisan 2024 10:27:24 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı madenci Vale, maden ekipmanları üreticisi Metso ile ortak çalışarak ülkenin kuzeyinde yer alan Maranhão eyaletinden ihraç edilen demir cevherindeki su oranını %4’ten %0,2’ye düşürdü.

Ön işleme yapılan demir cevheri ile Carajás madenlerinden çıkarılıp yağışlı dönem boyunca su çeken demir cevherinin karışımından oluşturulan cevher, Vale’nin tesislerinde bulup Metso tarafından işletilen tesiste üretiliyor.

Vale demir cevherindeki nem oranını düşürerek hem navlundan tasarruf etmiş hem de Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün belirlediği Taşınabilir Nem Sınırı standartları ile uyum sağlamış oldu.