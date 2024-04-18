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Vale’nin demir cevheri üretimi ilk çeyrekte yükseldi

Perşembe, 18 Nisan 2024 09:52:01 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Brezilyalı maden şirketi Vale, 2024 yılının birinci çeyreğinde yıllık %6,1 artış ve önceki çeyreğe kıyasla %20,8 düşüşle 70,84 milyon mt toz demir cevheri üretirken aynı dönemlere kıyasla sırasıyla %1,8 artış ve %14 düşüşle 8,47 milyon mt pelet ürettiğini açıkladı.

Vale’nin toz cevher satışları önceki çeyreğe kıyasla %32,6 düşüş ve yıllık %14,6 artışla içinde bulunduğumuz çeyrekte 52,55 milyon mt seviyesinde kaydedilirken pelet satışları 2023’ün son çeyreğine kıyasla %14 düşüş ve yıllık %13,4 artışla 9,23 milyon mt oldu. Ham cevher satışları ise önceki çeyreğe kıyasla %4,7 ve yıllık %23,5 düşüş kaydederek 2,06 milyon mt oldu. Şirketin ortalama toz cevher satış fiyatı %7,3 gerilerken pelet satış fiyatı %5,8 yükseldi.

Vale’ye göre üretimdeki artış Serra Sul madeninde yer alan varlıkları geliştirme çalışmaları ve üçüncü taraflardan yapılan alımların artmasından kaynaklanıyor.

Vale, 2024 yılında 310-320 milyon mt toz cevher ve 38-42 milyon mt pelet üretimi yapmayı bekliyor.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Brezilya Güney Amerika Çelik Üretimi 

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