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Gerdau Brezilya’daki tesislerinde faaliyetlere ara verdi

Salı, 07 Mayıs 2024 09:41:55 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Gerdau Group’un 123 yıl önce kurulmuş olduğu Brezilya’nın Rio Grande do Sul eyaleti, şu ana kadar gördüğü en sert sel tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Şirket, işçilerin güvenliğini artırmak için Rio Grande do Sul eyaletinde yer alan Charqueadas ve Riograndense tesislerinde faaliyete ara verdiğini bildirdi.

Gerdau’nun CEO’su Rogerio Werneck, iki tesisin hafta sonunda yeniden faaliyet göstermeye başlayabileceğini ve alınan bu önlemin tesisleri ticari olarak etkilemeyeceğini ifade etti.

Şirket, selden etkilenen bölgelerde lojistik destek için helikopterlerini ayırdığını ve bölge halkına gıda ve hijyen desteği sağladığını açıkladı.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Gerdau 

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