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Gerdau Çin’den yapılan ithalata daha fazla vergi getirilmesini istedi

Salı, 12 Kasım 2024 09:52:31 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Şirketinin 2024’ün üçüncü çeyreğinde aldığı sonuçları yorumlayan Gerdau CEO’su Gustavo Werneck, Brezilya iç piyasasının Çin’den yapılan aşırı ithalattan etkilenmeye devam ettiğini ve bazı çelik ürünlere getirilen %25’lik ithalat vergisinin sorunu çözmek için yeterli olmadığını ifade etti.

Werneck, verginin %35’e çıkarılması gerektiğini ve ürün kapsamının yalnızca dış ticaret kurumu GEDEX’in belirlediği gibi bazı yassı kaplamalı çelik ürünlerin yanı sıra Çin’den ithal edilen tüm ürünleri dahil edecek şekilde genişletilmesini savunuyor.

Şirket CEO’su, “ABD’deki seçimlerle birlikte Çin’e karşı uygulanan önlem sayısı artacak. Bu sebeple Brezilya’ya yapılan ihracatın daha da hızlanmasını bekliyoruz,” ifadelerini kullandı.

Brezilyalı analistler Trump yönetiminin iki ülke arasındaki çelik ticaretini çok büyük şekilde etkilemeyeceğini düşünüyor. Brezilya ABD’ye çok düşük miktarda nihai mamul ihracatı yaparken Ocak-Ekim döneminde slab ihracatının 3,73 milyon mt olduğu tahmin ediliyor.

Brezilya, slab bulunurluğunda sıkıntı çeken ABD’ye maliyet ve kalite açısından rekabetçi teklifler verebiliyor.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika İth/ihr İstatistikleri Gerdau 

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