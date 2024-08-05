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Gerdau Brezilya’daki sıcak rulo sac projesini tamamlamak üzere

Pazartesi, 05 Ağustos 2024 09:30:26 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı çelik üreticisi Gerdau’nun CEO’su Gustavo Werneck, şirketin ikinci çeyrek sonuçlarını paylaştığı bir toplantıda Ouro Branco tesisindeki sıcak rulo sac kapasite artırma projesinin yıl sonunda tamamlanacağını açıkladı.

Minas Gerais eyaletinde yer alan tesisin sıcak rulo sac üretim kapasitesi projenin tamamlanmasıyla birlikte yıllık 750.000 mt’dan 1 milyon mt’a çıkacak. Böylece şirketin yerel yassı mamul satışlarının oranı %60 olacak.

Werneck, projenin Meksika’da yeni bir çelik tesisi inşaatına kıyasla daha hızlı ilerlediğini ve nihai kararın yıl sonunda verileceğini açıkladı. Werneck’e göre Barao de Cocais tesisinin kapatılmasının ardından Brezilya’daki tesislerde üretim durdurulmadı ve an itibarıyla herhangi bir üretim kesintisi planlanmıyor.


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Brezilya Güney Amerika Çelik Üretimi Gerdau 

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