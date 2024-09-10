Brezilyalı Gerdau ve Petrobras düşük karbonlu çözümlere yönelik iş birliği yapacak

Brezilyalı çelik üreticisi Gerdau ve Brezilya’da devlete bağlı enerji şirketi Petrobras, düşük karbonlu çözümler üzerinde iş birliği yapmak üzere iki yıllık bağlayıcı olmayan mutabakat anlaşması imzaladıklarını duyurdu.

Tarafların karbonsuzlaşma projeleri, düşük karbonlu yakıtlar, hidrojen ve yan ürünleri, karbon yakalama, kullanma ve depolama ile birlikte çelik üretiminde doğal gaz bazlı doğrudan indirgeme konularında ticari fırsatları ve potansiyel ortaklıkları araştırıp geliştirmeyi hedefledikleri ifade edildi.

Brezilyalı çelik üreticisi, 2031 yılına kadar bir metrik ton çelik başına karbon yoğunluğunu mevcut 0,91 mt’dan 0,82 mt’a düşürmeyi planlıyor.

Açıklamada, “Bu gibi ortaklıklar, düşük karbon ekonomisini hedefleyen teknolojilerin ve girişimlerin geliştirilmesine katkıda bulunarak çelik sektörünün karbonsuzlaşması için fırsatlar yaratıyor,” ifadelerine yer verildi.