Gerdau Brezilya’da yeni güneş enerjisi santraline yatırım yapacak

Brezilyalı çelik üreticisi Gerdau ve Newave Capital’ın ortak iştiraki Newave Energy, Brezilya’nın Goias eyaletinde yeni bir güneş enerjisi tesisi kuracağını açıkladı.

Yaklaşık 240 milyon $ yatırım yapılacak olan tesisin 452 megavat güç kapasitesine sahip olması ve 2026’nın ilk çeyreğinde devreye alınması planlanıyor.

Tesisin ürettiği enerjinin bir kısmı Gerdau’nun tesislerine aktarılıp geri kalanı ise yerel enerji piyasasında satılacak.

Gerdau ve Newave, Minas Gerais’teki 420 megavatlık güneş enerjisi santralinin inşaatına devam ediyor.