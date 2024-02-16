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Gerdau Brezilya’daki işçilerin kovulmasından Çin’den yapılan ithalatı sorumlu tuttu

Cuma, 16 Şubat 2024 09:46:46 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı çelik üreticisi Gerdau, São Paulo’daki Pindamonhangaba tesisinde çalışan 100 işçinin işten çıkarıldığını duyurdu.

Özel kalite çelik üreten tesiste 2.500 işçi çalışıyor. Bu işçilerin 180’i tesisin ürünlerine gelen talep düştüğü için son beş aydır işten çıkarma sürecindeydi.

Şirket, yaptığı açıklamada işten çıkarmaların Çin’den yapılan ithalatın Brezilya’yı soktuğu zor durumdan kaynaklandığını söylerken faaliyetlerini sürdürebilmek için ithalat vergisinin %12’den %25’e çıkarılması gerektiğini belirtti.

Brezilyalı yetkililere göre hammadde olarak çelik ürünü kullanan yaklaşık 150.000 bahsi geçen ithalat vergisi artırımına karşı çıkıyor.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Gerdau 

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