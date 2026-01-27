Çin’in paslanmaz çelik ihracatı 2025 yılında %0,6 düştü

Çin gümrük verilerine göre 2025 yılında Çin'in paslanmaz çelik ithalatı ve ihracatı sırasıyla yıllık %19,09 düşüşle 1,52 milyon mt ve %0,26 düşüşle 5,03 milyon mt olarak gerçekleşti.

Sadece Aralık ayında Çin'in paslanmaz çelik ithalatı aylık %29,32 ve yıllık %1,91 artışla 145.000 mt, ihracatı ise aylık %19,65 ve yıllık %4,15 artışla 485.000 mt oldu.

Aynı dönemde Çin’in net paslanmaz çelik ihracatı yıllık bazda %11,9 artışla 3,5 milyon mt seviyesine ulaştı.

Aralık ayında Çin’in paslanmaz çelik hurdası ithalatı aylık bazda %23,8 düşüşle 11.800 mt seviyesinde gerçekleşirken, yıllık bazda %20,6 yükseldi. 2025 yılında ise paslanmaz çelik hurdası ithalatı yıllık %23,5 artışla 120.100 mt oldu.