Gazi Metal, Karasu tesisi için Pomini Tenova’ya yeni taşlama tezgâhı siparişi verdi

Çarşamba, 15 Nisan 2026 11:38:44 (GMT+3)   |   İstanbul

Technit Group’a ait İtalya merkezli yardımcı ekipman üreticisi Pomini Tenova, Gazi Metal ile Sakarya’daki Karasu tesisine kurulacak yeni bir taşlama tezgâhı için sözleşme imzaladığını açıkladı. Bu yatırımın yıllık 350.000 mt kapasiteye sahip soğuk haddehanede üretim faaliyetlerini desteklemesi ve operasyonel verimliliği iyileştirmesi hedefleniyor.

Siparişi verilen yeni nesil taşlama tezgâhı, temelsiz kurulum özelliği ile öne çıkıyor. Bu teknoloji sayesinde ekipman mevcut tesislere daha kolay entegre edilebilecek, altyapı maliyetleri düşürülecek ve kurulum süresi kısalacak. Bununla birlikte sistemin daha yüksek üretim verimliliği ve kapasite artışı sağlaması bekleniyor.

Söz konusu ekipmanın 2027 yılının başında teslim edilmesi planlanıyor. Teslimatın ardından kısa süre içerisinde devreye alma sürecinin tamamlanması öngörülüyor.

Gazi Metal'in Karasu tesisinde soğuk haddehanenin yanı sıra 750.000 mt kapasiteli sürekli asitleme hattı, 375.000 mt kapasiteli tavlama hattı ve 450.000 mt kapasiteli temperleme hattı da bulunuyor.


Benzer Haber ve Analizler

Türkiye’de resmi yerel filmaşin fiyatları zayıf talepten dolayı gevşedi

14 Nis | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye’de dolar bazındaki resmi ticari profil fiyatları gevşedi, bazı haddeciler agresif fiyat politikaları uyguluyor

14 Nis | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye’de yerel üretici ve spot inşaat demiri fiyatları zayıf talep nedeniyle dolar bazında düşmeye devam ediyor

13 Nis | Uzun Ürünler ve Kütük

İçdaş cansız talep nedeniyle uzun mamul fiyatlarını düşürdü

13 Nis | Uzun Ürünler ve Kütük

Primetals Kardemir’in çelikhanesinde modernizasyon çalışmaları yürütecek

10 Nis | Çelik Haberler

Türkiye’de yerel üretici ve spot inşaat demiri fiyatları zayıf talep nedeniyle gevşedi

09 Nis | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye kütük piyasası inşaat demiri fiyatlarındaki düşüş ve sınırlı talep sebebiyle zayıfladı

09 Nis | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye iç piyasasında sıcak rulo sac fiyatları hafifçe gerilerken, ithal teklif sayısı sınırlı

09 Nis | Yassı Ürünler ve Slab

Erciyas Çelik Boru 8 milyon $’lık boru tedarik sözleşmesi imzaladı

09 Nis | Çelik Haberler

Bursa PS: Talep var ama karar yok, yassı çelik piyasasında bekle-gör dönemi

08 Nis | Çelik Haberler





