Gazi Metal, Karasu tesisi için Pomini Tenova’ya yeni taşlama tezgâhı siparişi verdi

Technit Group’a ait İtalya merkezli yardımcı ekipman üreticisi Pomini Tenova, Gazi Metal ile Sakarya’daki Karasu tesisine kurulacak yeni bir taşlama tezgâhı için sözleşme imzaladığını açıkladı. Bu yatırımın yıllık 350.000 mt kapasiteye sahip soğuk haddehanede üretim faaliyetlerini desteklemesi ve operasyonel verimliliği iyileştirmesi hedefleniyor.

Siparişi verilen yeni nesil taşlama tezgâhı, temelsiz kurulum özelliği ile öne çıkıyor. Bu teknoloji sayesinde ekipman mevcut tesislere daha kolay entegre edilebilecek, altyapı maliyetleri düşürülecek ve kurulum süresi kısalacak. Bununla birlikte sistemin daha yüksek üretim verimliliği ve kapasite artışı sağlaması bekleniyor.

Söz konusu ekipmanın 2027 yılının başında teslim edilmesi planlanıyor. Teslimatın ardından kısa süre içerisinde devreye alma sürecinin tamamlanması öngörülüyor.

Gazi Metal'in Karasu tesisinde soğuk haddehanenin yanı sıra 750.000 mt kapasiteli sürekli asitleme hattı, 375.000 mt kapasiteli tavlama hattı ve 450.000 mt kapasiteli temperleme hattı da bulunuyor.