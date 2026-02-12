 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Danieli,...

Danieli, Roofings Rolling Mills’in Uganda’daki soğuk haddehanesini devreye alındığını açıkladı

Perşembe, 12 Şubat 2026 12:02:52 (GMT+3)   |   İstanbul

İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli, Uganda merkezli çelik üreticisi Roofings Rolling Mills Ltd için tedarik ettiği yeni soğuk hadde kompleksinin başarıyla devreye alındığını açıkladı. Danieli’ye göre söz konusu kompleks istikrarlı bir üretim seviyesine ulaştı.

Proje kapsamı

Danieli, Roofings Rolling Mills’in 2022 yılında üreticinin yassı mamul pazarına açılımı kapsamında gelişmiş soğuk hadde kompleksinin tasarım ve tedariki için kendisini seçtiğini belirtti. Danieli’ye göre tedarik edilen kompleks soğuk tersinir haddehane, galvanizleme hattı, kaplama hattı ve bir rulodan ruloya dilme hattını içeriyor.

Soğuk tersinir hadde

Tek tezgahlı, dört merdaneli soğuk tersinir haddehane yıllık yaklaşık 150.000 mt kapasiteye sahip olup galvanizleme hattını besleyecek. Tedarikçi söz konusu haddehanenin yüksek tepkili hidrolik otomatik kalınlık kontrol sistemi ve kapalı devre merdane soğutma sistemi ile donatıldığını, bu sayede 0,15 mm’ye kadar ultra ince şeritlerin işleyebildiğini belirtti. Danieli ayrıca 2. seviye otomasyon sistemlerinin projelerin erken aşamalarından itibaren entegre edildiğini kaydetti. Haddehane ilk üç hafta içinde tedarik sözleşmesi kapsamında belirtilen 1.100 m/dak haddeleme hızına ulaştı.

Sıcak daldırma galvanizleme hattı

Danieli’ye göre galvanizleme hattı, 160 m/dak hıza kadar ticari kalite ve full hard kalitelerde üretim yapacak şekilde tasarlandı. Hat 0,15-0,8 mm kalınlığında ve 600-1.250 mm genişliğinde şeritleri işleyebiliyor.

Kaplama hattı

Danieli, kaplama hattının inşaat kalite sac ve rulo üretimi için tasarlandığını, 0,2-0,8 mm kalınlık ve 600-1.250 mm genişlik aralığındaki şeritleri işleyebildiğini belirtti. Hat, 15 tona kadar rulo işleyip ve piyasa gereklilikleri doğrultusunda minimum 5 tonluk rulolar üretebiliyor. Danieli’ye göre hat hassas ve homojen kimyasal işlem ile kaplama uygulamasını sağlayan DAN COATER sistemi ile donatıldı.

Danieli, projenin yerel değer zincirini güçlendirerek ve bölgesel ile uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırarak Uganda çelik sektörünün gelişimine katkı sağlayacağını vurguladı.


Etiketler: Kaplamalı Yassı Ürünler Uganda Doğu Afrika Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Vietnam yeni ulusal stratejisi kapsamında 2050’ye kadar 75-80 milyon mt çelik üretimi hedefliyor

12 Şub | Çelik Haberler

Avustralya, Güney Kore ve Vietnam’dan ithal alüminyum-çinko kaplamalı çeliğe inceleme başlattı

11 Şub | Çelik Haberler

Türkiye’de kaplamalı ve soğuk rulo sac talebi zayıf, ihracat piyasası üzerindeki baskı artıyor

06 Şub | Yassı Ürünler ve Slab

Çin yerel boyalı sac piyasası tatil öncesi durgunluğa girdi

06 Şub | Yassı Ürünler ve Slab

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 6. Hafta, 2026

05 Şub | Yassı Ürünler ve Slab

G. Afrika korozyona dayanıklı çelik rulo ithalatında zarar tespit etse de vergi getirmedi

04 Şub | Çelik Haberler

Çin’de yerel boyalı sac fiyatları düşen hammadde fiyatları ve stok seviyeleri nedeniyle yatay

30 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

Avustralya Çin’den ithal alüminyum-çinko kaplı çeliğe yönelik hızlandırılmış vergi incelemesi başlattı

30 Oca | Çelik Haberler

Brezilya Çin ve Hindistan’dan ithal boyalı saca vergi getirdi

30 Oca | Çelik Haberler

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 5. Hafta, 2026

29 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

Pazaryeri Teklifleri

Alüminyum Alaşımlı Silisyum Kaplama (Alu-si)
Kalınlık:  0,35 mm
Genişlik:  1.250 mm
Rulo:   R
DX51D
GALVA METAL SANAYI VE TICARET A.S.
Teklifi Gör
Alüminyum Alaşımlı Silisyum Kaplama (Alu-si)
Kalınlık:  0,4 mm
Genişlik:  1.250 mm
Rulo:   R
DX51D
GALVA METAL SANAYI VE TICARET A.S.
Teklifi Gör
Alüminyum Alaşımlı Silisyum Kaplama (Alu-si)
Kalınlık:  1,45 mm
Genişlik:  1.000 mm
Rulo:   R
DX51D
GALVA METAL SANAYI VE TICARET A.S.
Teklifi Gör




iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis