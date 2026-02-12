Danieli, Roofings Rolling Mills’in Uganda’daki soğuk haddehanesini devreye alındığını açıkladı

İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli, Uganda merkezli çelik üreticisi Roofings Rolling Mills Ltd için tedarik ettiği yeni soğuk hadde kompleksinin başarıyla devreye alındığını açıkladı. Danieli’ye göre söz konusu kompleks istikrarlı bir üretim seviyesine ulaştı.

Proje kapsamı

Danieli, Roofings Rolling Mills’in 2022 yılında üreticinin yassı mamul pazarına açılımı kapsamında gelişmiş soğuk hadde kompleksinin tasarım ve tedariki için kendisini seçtiğini belirtti. Danieli’ye göre tedarik edilen kompleks soğuk tersinir haddehane, galvanizleme hattı, kaplama hattı ve bir rulodan ruloya dilme hattını içeriyor.

Soğuk tersinir hadde

Tek tezgahlı, dört merdaneli soğuk tersinir haddehane yıllık yaklaşık 150.000 mt kapasiteye sahip olup galvanizleme hattını besleyecek. Tedarikçi söz konusu haddehanenin yüksek tepkili hidrolik otomatik kalınlık kontrol sistemi ve kapalı devre merdane soğutma sistemi ile donatıldığını, bu sayede 0,15 mm’ye kadar ultra ince şeritlerin işleyebildiğini belirtti. Danieli ayrıca 2. seviye otomasyon sistemlerinin projelerin erken aşamalarından itibaren entegre edildiğini kaydetti. Haddehane ilk üç hafta içinde tedarik sözleşmesi kapsamında belirtilen 1.100 m/dak haddeleme hızına ulaştı.

Sıcak daldırma galvanizleme hattı

Danieli’ye göre galvanizleme hattı, 160 m/dak hıza kadar ticari kalite ve full hard kalitelerde üretim yapacak şekilde tasarlandı. Hat 0,15-0,8 mm kalınlığında ve 600-1.250 mm genişliğinde şeritleri işleyebiliyor.

Kaplama hattı

Danieli, kaplama hattının inşaat kalite sac ve rulo üretimi için tasarlandığını, 0,2-0,8 mm kalınlık ve 600-1.250 mm genişlik aralığındaki şeritleri işleyebildiğini belirtti. Hat, 15 tona kadar rulo işleyip ve piyasa gereklilikleri doğrultusunda minimum 5 tonluk rulolar üretebiliyor. Danieli’ye göre hat hassas ve homojen kimyasal işlem ile kaplama uygulamasını sağlayan DAN COATER sistemi ile donatıldı.

Danieli, projenin yerel değer zincirini güçlendirerek ve bölgesel ile uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırarak Uganda çelik sektörünün gelişimine katkı sağlayacağını vurguladı.