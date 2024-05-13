Fuat Tosyalı: Türkiye çelik sektörü yenilenebilir enerji kaynaklarına odaklanmalı

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Dünya gazetesinde yer alan habere göre, Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, küresel piyasada başta hidrojen olmak üzere yenilenebilir enerji kullanımının öneminin arttığını ifade etti. Tosyalı, küresel ısınmaya etki eden başlıca sektörler olan demir çelik, gübre ve çimento gibi sektörlerin ana enerji kaynağının hidrojen olması gerektiğini, aksi takdirde bu sektörlerde üretilen ürünlere yönelik talep arttıkça küresel ısınma tehdidinin de artacağını belirtti.

Türkiye çelik sektöründe hurdaya dayalı üretim sayesinde kömür bazlı üretime kıyasla daha az karbon emisyonu ortaya çıktığını aktaran Tosyalı, şu anda yenilenebilir enerjiye geçiş için bir aciliyet olmasa da AB’nin sınırda karbon düzenleme mekanizmasına uyum sağlamak için Türkiye çelik sektörünün enerji görünümünü yenilenebilir enerji kaynaklarına çevirmesi gerektiğini ifade etti. Öte yandan bazı anlaşmalar çerçevesinde Türkiye çelik sektörünün hükümetten destek alamadığını aktaran Tosyalı, Türk çelik sektörünün “eli kolu bağlıyken” AB çelik sektörünün yalnızca geçtiğimiz yıl 17 milyar € hibe aldığını belirtti.

Ayrıca şirketin çelik üretim hedeflerine yönelik ise yönetim kurulu başkanı, mevcut 10 milyon mt’luk sıvı çelik üretimini yıl sonunda 12 milyon mt’a, önümüzdeki yıl ise 14 milyon mt’a çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.