Fortescue’nun net kârı arttı, demir cevheri sevkiyat tahmini yükseldi

Perşembe, 18 Şubat 2021 15:19:46 (GMT+3) | İstanbul

Avustralyalı demir cevheri üreticisi Fortescue, 2020-21 mali yılının 31 Aralık’ta sona eren ilk yarısında ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde, Fortescue’nun net kârı, önceki mali yılın aynı dönemine kıyasla %66 artış göstererek 4,1 milyar $’a yükselirken, şirketin satış geliri güçlü talepten dolayı ortalama demir cevheri fiyatlarının yıllık %41 artışla 114$/mt seviyesinde kaydedilmesi nedeniyle yıllık %44 artışla 9,3 milyar $ olarak kaydedildi. Şirketin AVFÖK’ü ise aynı dönemde yıllık %57 artışla 6,6 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Fortescue’nun demir cevheri sevkiyatı, mali yılın ilk yarısında yıllık %2,4 artışla 90,7 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Şirket, 2020-21 mali yılının ilk yarısında 1,9 milyar $ seviyesinde kaydedilen sermaye harcamalarının mali yılın tamamında 3-3,4 milyar $ aralığının üst sınırında yer alması bekliyor. Şirketin demir cevheri sevkiyatının daha önce tahmin edilen 175-180 milyon mt’a kıyasla 178-182 milyon mt aralığında yer alacağı tahmin ediliyor.

Fortescue’nun entegre operasyonları, pazarlama stratejisi ve müşterilerinden gelen güçlü talep, şirketin ilk yarıda kaydedilen sevkiyatlarına, gelirine ve nakit akışına katkıda bulundu. Fortescue’nun CEO’su Elizabeth Gaines, “Eliwana ve enerji projelerimizdeki önemli dönüm noktalarının tamamlanması, Fortescue’yu hissedarlarına sürdürülebilir getiri sağlamaya devam edecek konuma getiriyor,” dedi.

Öte yandan şirket, Iron Bridge Projesi’nin detaylı incelemesinin tamamlandığını açıkladı. Ön sermaye tahmini 3 milyar $ olarak revize edildi ve ilk üretimin mali yılın ikinci yarısında yapılması bekleniyor. Teknik ve ticari değerlendirme devam ediyor ve 12 hafta içinde tamamlanması planlanıyor.