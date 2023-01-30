Fortescue’nun demir cevheri sevkiyatları ilk yarıda yeniden yarıyıl rekoru kırdı

Pazartesi, 30 Ocak 2023 10:30:08 (GMT+3) | İstanbul

Avustralyalı demir cevheri üreticisi Fortescue Metals Group, 2022-2023 mali yılının 31 Aralık tarihinde sona eren ikinci çeyreğinde demir cevheri sevkiyatının, önceki çeyreğe kıyasla %4 ve yıllık %4 artışla 49,4 milyon mt seviyesinde yer aldığını açıkladı.

Şirketin yaptığı açıklamaya göre, Aralık çeyreğinde demir cevheri üretimi, çeyreklik bazda %9 ve yıllık bazda %5 artışla 60 milyon mt seviyesinde yer aldı.

İlk yarıda şirketin demir cevheri sevkiyatı yıllık %4 artışla yarıyıl için rekor seviyeye ulaşarak 96,9 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Şirket 2022-2023 mali yılında demir cevheri sevkiyatının, Iron Bridge’den gelecek yaklaşık 1 milyon mt da dahil 187-192 milyon mt aralığında olacağını tahmin ediyor.