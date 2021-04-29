﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Fortescue’nun demir cevheri sevkiyatı Temmuz-Mart döneminde rekor seviyede

Perşembe, 29 Nisan 2021 11:10:49 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avustralyalı demir cevheri üreticisi Fortescue Metals Group, 2020-2021 mali yılının 31 Mart’ta sona eren üçüncü çeyreğinde demir cevheri sevkiyatının, önceki çeyreğe kıyasla %8,8 düşüşle 42,3 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı. Şirketin mali yılın ilk dokuz ayındaki demir cevheri sevkiyatı yıllık %2 artışla rekor seviyeye ulaşarak 132,9 milyon mt seviyesinde yer aldı. Şirketin yaptığı açıklamaya göre, Mart çeyreğinde demir cevheri üretimi, çeyreklik bazda %7 ve yıllık bazda %28 artışla 53,6 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde ortalama demir cevheri satış fiyatı, Aralık çeyreğinde kaydedilen 122$/mt’a kıyasla %17,2 artış göstererek 143$/mt seviyesine ulaştı.

Fortescue, karbonsuz üretim yapma hedefini bir önceki hedefine kıyasla 10 yıl önce, 2030 yılına kadar şeklinde revize etti. Şirket 2020-2021 mali yılı demir cevheri sevkiyatı tahminini, bir önceki 175-180 milyon mt’a kıyasla 178-182 milyon mt seviyesine yükseltti.


Etiketler: demir cevheri  Avustralya  hammaddeler  Okyanusya  Fortescue  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

29  Nis

Almanya’nın demir cevheri ithalat fiyatları Mart ayında aylık %6,9 arttı
21  Nis

BHP Billiton Temmuz-Mart döneminde rekor demir cevheri üretimi gerçekleştirdi
20  Nis

Rio Tinto’nun demir cevheri üretimi birinci çeyrekte hafifçe düştü
16  Nis

Fortescue, 2003’ten bu yana Pilbara’dan 1,5 milyar mt’dan fazla sevkiyat gerçekleştirdi
12  Nis

Hedland limanından yapılan demir cevheri ihracatı Mart ayında %24,5 arttı