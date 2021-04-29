Fortescue’nun demir cevheri sevkiyatı Temmuz-Mart döneminde rekor seviyede

Perşembe, 29 Nisan 2021 11:10:49 (GMT+3) | İstanbul

Avustralyalı demir cevheri üreticisi Fortescue Metals Group, 2020-2021 mali yılının 31 Mart’ta sona eren üçüncü çeyreğinde demir cevheri sevkiyatının, önceki çeyreğe kıyasla %8,8 düşüşle 42,3 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı. Şirketin mali yılın ilk dokuz ayındaki demir cevheri sevkiyatı yıllık %2 artışla rekor seviyeye ulaşarak 132,9 milyon mt seviyesinde yer aldı. Şirketin yaptığı açıklamaya göre, Mart çeyreğinde demir cevheri üretimi, çeyreklik bazda %7 ve yıllık bazda %28 artışla 53,6 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde ortalama demir cevheri satış fiyatı, Aralık çeyreğinde kaydedilen 122$/mt’a kıyasla %17,2 artış göstererek 143$/mt seviyesine ulaştı.

Fortescue, karbonsuz üretim yapma hedefini bir önceki hedefine kıyasla 10 yıl önce, 2030 yılına kadar şeklinde revize etti. Şirket 2020-2021 mali yılı demir cevheri sevkiyatı tahminini, bir önceki 175-180 milyon mt’a kıyasla 178-182 milyon mt seviyesine yükseltti.