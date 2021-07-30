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Fortescue’nun 2020-21 mali yılı demir cevheri sevkiyatı rekor seviyede

Cuma, 30 Temmuz 2021 11:50:43 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avustralyalı demir cevheri üreticisi Fortescue Metals Group, 2020-2021 mali yılının 30 Haziran’da sona eren dördüncü çeyreğinde demir cevheri sevkiyatının, önceki çeyreğe kıyasla %17 ve bir önceki mali yılın aynı çeyreğine kıyasla %4 artışla çeyreklik bazda rekor seviyeye ulaşarak 49,3 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı. Şirketin yaptığı açıklamaya göre, Haziran çeyreğinde demir cevheri üretimi, çeyreklik bazda %21 ve yıllık bazda %13 artışla 64,9 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde ortalama satış fiyatı, Mart çeyreğinde kaydedilen 143$/mt’a kıyasla %17,5 artış göstererek 168$/mt seviyesine ulaştı.

Mali yılın tamamında Fortescue’nun demir cevheri sevkiyatı bir önceki mali yıla göre %2,2 artışla 182,2 milyon mt seviyesinde kaydedildi ve rekor seviyeye ulaştı. Söz konusu dönemde, şirketin demir cevheri üretimi yıllık bazda %11,1 artışla 226,9 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Şirket, 2021-2022 mali yılında demir cevheri sevkiyatının 180-185 milyon mt aralığında olmasını tahmin ediyor. 


Etiketler: demir cevheri  hammaddeler  Okyanusya  Fortescue  Avustralya  |  benzer haberler »


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