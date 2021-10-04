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Fortescue Solomon Hub’daki madencilik faaliyetlerini bir günlük duruşun ardından yeniden başlattı

Pazartesi, 04 Ekim 2021 14:42:35 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avustralyalı demir cevheri madencisi Fortescue Metals Group, Avustralya’nın batısında bulunan Solomon Hub demir cevheri sahasındaki madencilik ve işleme faaliyetlerini 1 Ekim tarihinde yeniden başlattığını açıkladı.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, şirket ölümle sonuçlanan büyük bir kazanın ardından 30 Eylül tarihinde sahadaki faaliyetleri askıya almıştı.

Fortescue, olay soruşturmasında tüm ilgili yetkililerle yakın bir şekilde çalışmaya devam ettiğini belirtti. Şirketin 2022 mali yılına ilişkin sevkiyat, maliyet ve sermaye harcaması tahminleri değişmedi.


Etiketler: madencilik  Avustralya  Fortescue  demir cevheri  Okyanusya  hammaddeler  |  benzer haberler »


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